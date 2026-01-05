U splitskom KBC-u obavljena je 200. robotski potpomognuta operacija robotnim asistentom za kirurgiju čija je nabavka koštala oko 5,7 milijuna eura i prvi je takav tehnološki sustav u hrvatskim bolnicama, izvijestili su u ponedjeljak iz te zdravstvene ustanove.

Riječ je o naprednoj tehnologiji koja omogućuje izvođenje minimalno invazivnih operacija, a očekuju se bolji ishodi liječenja bolesnika, osobito onih najtežih.

Za pacijente robotski potpomognuta kirurgija donosi niz prednosti u odnosu na klasične otvorene zahvate: manji rezovi i manje postoperativne boli, smanjeni gubitak krvi, kraći boravak u bolnici, brži povratak svakodnevnim aktivnostima te potencijalno bolji funkcionalni ishodi, osobito kod kompleksnih uroloških zahvata na prostati, bubrezima i mokraćnom mjehuru, kazao je predstojnik Klinike za urologiju Marijan Šitum.

Dodao je kako istodobno, kirurg zadržava potpunu kontrolu nad zahvatom, dok robotski sustav pojačava preciznost i ergonomiju rada.

Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić istaknuo je kako je 200 operacija potpomognutih robotom u manje od dvije godine Klinika za urologiju, koja je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, potvrdila svoj status modernog centra za naprednu urološku skrb.

Uz robotsku kirurgiju i nedavno pokrenut program transplantacije bubrega, splitska urologija svrstala se među vodeće urološke centre u ovom dijelu Europe, rekao je Dolić.

Robot asistent HUGO RAS tvrtke "Medtronic", kako su rekli u splitskom KBC-u, vrijedan je oko 5,7 milijuna eura najmoderniji je sustav za robotsku kirurgiju i prvi takav u hrvatskim bolnicama, a financiran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prve operacije uspješno su obavljene 11. ožujka 2024. i od tada se provode redovito.