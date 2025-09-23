Američki proizvođač čipova Nvidia uložit će do 100 milijardi dolara u kompaniju za razvoj umjetne inteligencije OpenAI, a plan uključuje i isporuku čipova za podatkovne centre, objavila su u ponedjeljak dva tehnološka diva.

Potez odražava sve izraženije preklapanje interesa tehnoloških kompanija koje razvijaju napredne sustave umjetne inteligencije. Dogovor će Nvidiji donijeti financijski udio u OpenAI-ju, važnom klijentu, napominje Reuters.

OpenAI će pak Nvidijim ulaganjem osigurati novac i pristup sofisticiranim čipovima koji su mu potrebi za očuvanje dominantne pozicije u sektoru obilježenom sve žešćom konkurencijom.

Dogovor obuhvaća dvije zasebne, ali povezane transakcije, rekao je za Reuters izvor blizak OpenAI‑ju. Po zaključivanju dogovora, Nvidia će početi ulagati u OpenAI‑jeve dionice bez glasačkog prava, a OpenAI će potom taj novac moći upotrijebiti za kupnju Nvidijinih čipova, objasnio je izvor.

Računalna infrastruktura bit će temelj gospodarstva budućnosti, a mi ćemo ono što gradimo s Nvidijom koristiti za nova otkrića na području umjetne inteligencije, izjavio je izvršni direktor OpenAI‑ja Sam Altman.

Nvidia i OpenAI guraju jedno drugo već deset godina, od prvog superračunala DGX do prekretnice koju je donio ChatGPT, naglasio je pak u priopćenju utemeljitelj i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang, a partnerstvo u ulaganjima i infrastrukturi označavaju "novi veliki korak", dodao je Huang.

Kompanije su potpisale pismo namjere prema kojem će OpenAI u podatkovnim centrima za AI koristiti Nvidijine sustave snage najmanje 10 gigavata. Pojedinosti suradnje trebale bi biti finalizirane u idućih nekoliko tjedana.

Čipovi će trošiti istu količinu energije kao i više od osam milijuna američkih kućanstava, napominje Reuters.

Prema uvjetima dogovora, Nvidia će nakon konačnog sporazuma o kupnji sustava uložiti u OpenAI za početak 10 milijardi dolara, navodi izvor upoznat sa situacijom.

Vrijednost OpenAI‑ja, po najnovijim procjenama, iznosi 500 milijardi dolara.

Nvidia će OpenAI‑ju početi isporučivati hardver krajem 2026., a prvi gigavat računalne snage bit će instaliran u drugoj polovini te godine, na platformi Vera Rubin koja je trenutno u razvoju.

Dogovor Nvidije i OpenAI‑ja najnoviji je u nizu poslova koje su veliki igrači u tehnološkom sektoru sklopili u posljednje vrijeme.

Microsoft je tako od 2019. u OpenAI uložio milijarde dolara, a Nvidia je prošli tjedan najavila suradnju s Intelom u projektiranju čipova za umjetnu inteligenciju, uz planiranih pet milijardi dolara ulaganja. U listopadu 2024. proizvođač čipova sudjelovao je u OpenAI-jevom pribavljanju 6,6 milijardi dolara kapitala, podsjeća Reuters.