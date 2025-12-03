U američkom ministarstvu obrane u tijeku je značajna promjena u nabavi oružja, gdje novi Program dominacije dronovima (Drone Dominance Program ili DDP) ima za cilj uvođenje velikog broja jednokratnih napadačkih dronova u jedinice na prvoj crti bojišta. Inicijativa raspolaže s približno 920 milijuna eura tijekom dvije godine i uvodi strukturiran proces ubrzanog odabira, kupnje i raspoređivanja niskobudžetnih dronova od strane Pentagona.

Prema internetskoj stranici navedenog programa, američko ministarstvo obrane očekuje narudžbu 30.000 dronova s isporukama koje će biti izvršene do srpnja 2026. godine, prenosi portal The War Zone. Također se navodi da do 2027. godine Program dominacije dronovima namjerava kupiti više od 200.000 dronova koji imaju sposobnost izvršiti smrtonosni napad u najzahtjevnijim ratnim okruženjima.

Ukupno, do početka 2028. godine bit će kupljeno više od 300.000 takvih jedinica, uz financijsku potporu koja omogućuje proizvodnju približno 340.000 malih dronova za borbene jedinice tijekom dvije godine.

U dokumentu Zahtjeva za informacijama (engl, Request for information ili RFI) objašnjava se da je DDP namijenjen vojnoj industriji kako bi se osigurala brza, sigurna i masovna proizvodnja niskobudžetnih dronova. Program je podijeljen u četiri faze, od kojih svaka počinje natjecanjem za testiranje dronova, a završava isporukom sustava spremnih za operativnu uporabu pod upravom vojnih operatera. Očekuje se da cijena svakog takvog napadačkog drona padne s približno 4.600 eura na oko 2.100 eura.

Prvi natječaj počinje 16. veljače 2026. godine za 25 pozvanih tvrtki. Tvrtke će moći sudjelovati nakon objave nadolazećeg Zahtjeva za rješenjima (engl. Request for solutions ili RFS), na koji će se trebati službeno prijaviti. Misije koje će trebati uspješno izvršiti uključuju napad na otvorenom prostoru u duljini od 10 kilometara i napad u simuliranom urbanom okruženju od jednog kilometra, pri čemu svaka nosi dvokilogramsko inertno bojno punjenje. U kasnijim fazama natjecanja dronovi će se testirati u uvjetima izbjegavanja protuzračne obrane, što od proizvođača zahtijeva prilagodbu dizajna, ali i održavanje proizvodnih kapaciteta.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na javnoj rang-listi, omogućujući transparentnu usporedbu svih sudionika. Najuspješnijih do 12 tvrtki dobit će fiksne narudžbe od najmanje 1000 dronova, pri čemu se plaćanje vrši samo za jedinice koje su isporučene i prihvaćene od strane američke vojske.

Navedeni program označava preokret za američku vojsku, koja je godinama sporo uvodila niskobudžetne napadačke dronove, jer sada potiče njihovu masovnu nabavu i jačanje vojne industrijske proizvodnje.