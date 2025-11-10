Američka vojska predstavila je plan nabave milijun dronova u sljedeće dvije do tri godine, što označava dramatičnu promjenu u načinu na koji SAD doživljavaju moderno ratovanje. Američki vojni dužnosnici priznaju da američka vojska zaostaje za globalnim standardima, osobito u primjeni napadačkih dronova u manjim jedinicama.

Tajnik američke vojske Dan Driscoll je u razgovoru za Reuters iznio ambiciozan program.

Očekujemo da ćemo kupiti najmanje milijun dronova u sljedeće dvije do tri godine i očekujemo da ćemo kroz godinu ili dvije znati da u trenutku sukoba možemo aktivirati opskrbni lanac, koji je dovoljno robustan i dubok da možemo proizvesti koliko god dronova nam bude trebalo, rekao je.

Vrhunska tehnologija, a ne potrošni materijal

Ta američka inicijativa se uvelike oslanja na pouke iz Ukrajine, gdje je upotreba dronova postala svakodnevica na bojištu. Driscoll je dodao da Rusija i Ukrajina svaka proizvodi otprilike četiri milijuna dronova godišnje, dok Kina vjerojatno proizvodi više nego dvostruko više.

Driscoll je rekao da želi temeljito promijeniti način na koji američka vojska gleda na dronove, više kao na potrošno streljivo nego kao na izuzetan komad vojne opreme, piše nadalje Reuters. Američka vojska se fokusira na manje napadačke dronove, uključujući FPV dronove kamikaze i sustave sposobne bacati male ubojite naprave. Napadački dronovi dugog dometa, inspirirani iranskim Shahedom-136 i sličnim globalnim dizajnima, također bi mogli biti uključeni.

"Zaostajemo"

Vojni zapovjednici SAD-a priznaju da trenutne sposobnosti američke vojske u pogledu uporabe napadačkih dronova zaostaju za protivnicima. Zaostajemo u dalekometnom izviđanju i udarima dugog dometa, rekao je američki general bojnik James "Jay" Bartholomees na temu tog pitanja, prenosi portal The War Zone.

Zaostajemo. Iskreno ću reći. Mislim da znamo da zaostajemo. Ne napredujemo dovoljno brzo. I stvarno je trebalo rusko napadanje Ukrajine [2022.] i način na koji oni i Ukrajinci inoviraju, da shvatimo, hej, moramo se kretati brzo, dodao je pak američki general pukovnik Charles Costanza, prenosi isti portal.

Driscoll je naglasio suradnju s tvrtkama koje proizvode dronove za komercijalnu uporabu.

Želimo surađivati s drugim proizvođačima dronova koji ih koriste za dostave Amazona i sve različite primjene, naglasio je.

Poruka američkog ministra obrane

U međuvremenu, američki ministar obrane Pete Hegseth iznio je planove za poticanje američkih obrambenih poduzeća na bržu, masovniju proizvodnju.

Veliki obrambeni proizvođači moraju se promijeniti, fokusirati na brzinu i količinu i ulagati vlastiti kapital kako bi to postigli, poručio je Hegseth.

Hoće li američka vojska u sljedećih nekoliko godina dosegnuti cilj od milijun novih dronova, još uvijek ostaje neizvjesno, no program predstavlja potencijalno transformativnu promjenu u operacijama američke vojske koje uključuju sve širu uporabu dronova.