U trenutku kad znanstvenici diljem svijeta upozoravaju na sve veću stopu umiranja koralja zbog sve toplijeg mora, grupa znanstvenika pronašla je potpuno novu vrstu koralja. I to na čak dva mjesta - uz obalu Havaja i uz Marijansku brazdu.

Novootkriveni dubokomorski koralj oduševio je znanstvenike svojim izgledom, ali i ih inspirirao da mu ime potraže u popularnoj seriji filmova "Ratovi zvijezda".

Naime, kako su pojasnili sa Sveučilišta Hawai u Manoi, koralj je nazvan Iridogorgia chewbacca, jer je istraživače podsjetio na popularni krzneni lik Chewbaccu. Koralj ima duge, fleksibilne grane i sjajnu površinu, koja podsjeća na dlake, a kako su ga znanstvenici pronašli "osamljenog" zaista je podsjećao na Chewbaccu.

Koraljni Chewbacca pripada rodu Iridogorgia, skupini dubokomorskih koralja s dugim, spiralnim strukturama, a prvi je put viđen u vodama blizu Havaja 2006. godine. Bio je visok više od metra, s granama duljine do 38 centimetara. Deset godina kasnije ista je vrsta koralja uočena i u blizini Marijanske brazde, ali je primjerak bio visok "tek" 50 centimetara.

Iridogorgia chewbacca (Foto: University of Hawaiʻi at Mānoa)

Nezaboravno je iskustvo po prvi put vidjeti ovaj koralj. Njegove duge, fleksibilne grane i oblik odmah su me podsjetili na Chewbaccu, rekao je u objavi za medije profesor emeritus na Školi za prirodne znanosti Sveučilišta Hawai u Manoi i koautor studije objavljene u časopisu Zootaxa, Lew Watling.

U studiji su znanstvenici, uz Iridogorgia chewbacca opisali još jednu novu vrstu koralja, Iridogorgia curva, ali i dokumentirali druge poznate vrste koralja u zapadnom Tihom oceanu. Ističu kako regija ima cijeli niz različitih primjeraka iz roda Iridogorgia, od čega je 10 različitih vrsta zabilježeno upravo u tropskim vodama zapadnog Tihog oceana.

Zanimljivo, koralji obično rastu u kolonijama koje se sastoje od tisuća sitnih polipa koji zajedno tvore veću strukturu. No, u slučaju I. chewbacce, primjerci su pronađeni sami, raspršeni na dubokomorskom stjenovitom dnu.