Globalni tehnološki lider Anker Innovations odabrao je Hrvatsku kao jednu od malobrojnih zemalja u svijetu i među prvima u Europi koja se pridružila Global Campus Recruitment Programu 2026. čime se mladim profesionalcima iz Hrvatske pruža iznimna prilika za početak međunarodne karijere u jednoj od najbrže rastućih tehnoloških kompanija na svijetu, i to iz Hrvatske, bez potrebe za napuštanjem zemlje.

Uvrštavanjem u svoj globalni program, Anker Innovations strateški pozicionira Hrvatsku kao važnu točku razvoja talenata na europskoj razini te prepoznaje potencijal domaćih stručnjaka. Sudionici će imati priliku raditi na međunarodnim projektima s timovima iz Europe i Azije, sudjelovati u poslovnim putovanjima, međunarodnim programima usavršavanja, kao i eventualnoj relokaciji u Ankerove urede širom svijeta.

Ovaj program mladim stručnjacima ne samo da otvara vrata međunarodnih karijera, već ih i strateški povezuje s globalnom mrežom rasta i razvoja. Cilj nam je dugoročno stvarati radno okruženje u kojem mladi talenti mogu profesionalno sazrijevati, razvijati svoje potencijale i biti dio šire priče o tehnološkoj izvrsnosti koja nadilazi granice tržišta. U tom smislu, ulaganje u mlade ljude za nas nije kratkoročna inicijativa, već strateška odluka koja jača Ankerovu prisutnost i prepoznatljivost u regiji. Fokusiramo se na kvalitetne kadrove i nove talente s kojima dijelimo vrijednosti i viziju, pritom odgovarajući na potrebe pojedinca i kontinuirano potičući razvoj, poručili su iz Anker Innovations Hrvatska.

U sklopu programa za 2026. godinu, Anker Innovations Hrvatska otvara dvije početne pozicije za mlade diplomante u Zagrebu, a prijave se mogu poslati do 30. studenoga:

Junior Sales - podrška prodajnim operacijama, istraživanju tržišta i razvoju partnerskih odnosa u regiji; te Junior Brand Manager - suradnja na razvoju brenda, marketinškim kampanjama i strategijama rasta temeljenima na podacima.

Pozicije su namijenjene diplomantima ekonomskih, menadžerskih, marketinških i srodnih studija, s izvrsnim znanjem engleskog i hrvatskog jezika te izraženim interesom za tehnologiju, inovacije i dinamično radno okruženje.

Zainteresirani kandidati mogu pronaći više informacija i prijaviti se putem službene stranice.