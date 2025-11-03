Još jedan dan u proizvodnji. Još jedan mail s oznakom hitno. Još jedna kava koja se pije uz uzdah i pogled prema satu. Kolega kasni, printer opet ne radi, a tablica ima tri verzije istog podatka. Zvuči poznato?

A što ako ne mora biti tako?

Postoje metode koje ne gase požare nego ih sprječavaju. Pristupi koji nisu reaktivni, nego proaktivni. Zamislite da dolazite na posao s osmijehom, a ne s grčem u želucu. Da sustav radi za vas, a ne protiv vas.

Što bismo mogli promijeniti da to postane stvarnost?

Odgovori se ne traže u korporativnim floskulama nego u znanju, praksi i ljudima koji su promjene već napravili i upravo ih okuplja ChalLEANge 2025.

Ako vam se učini da je “I know what you did last shift” naslov nove serije, a “Ja bih bio vuk s Wall Streeta” samo onaj film sa DiCapriom, varate se. To su paneli.

Ove godine, 13. studenog 2025., CineStar u Z Centru u Zagrebu postaje epicentar svega što pokreće hrvatski biznis. ChalLEANge 2025 u organizaciji Culmene ponovno okuplja one koji znaju, one koji rade i ne čekaju da promjena „dođe sama od sebe“.

Culmena, za one koji možda još ne znaju, već 20 godina uči hrvatske tvrtke kako prestati „gasiti požare“ i početi raditi pametnije. Više od 350 projekata kasnije, i dalje guraju teme o kojima se kod nas šapuće – Lean, digitalizacija i zeleni menadžment. Ukratko: manje floskula, više rezultata.

Naša misija nikada nije bila samo učiti o promjenama, nego ih stvarati. ChalLEANge je mjesto gdje ljudi otvoreno dijele iskustva, čak i ona kad nešto nije išlo po planu, kaže Anja Štefanić, COO Culmene.

Program? Pet dvorana, 25 sati sadržaja i nijedan panel koji ćete brzo zaboraviti kad izađete van ili nedajbože zadrijemati tokom.

U dvorani Lean & Green razgovarat će se o procedurama koje spašavaju živote, ne metaforički, nego doslovno. Digital će vas oduševiti panelom pod imenom „Not another AI panel“, jer kome treba još jedan generički razgovor o „budućnosti umjetne inteligencije“ i tome kako će nas AI sve uništiti jednog dana.

Money dvorana ulazi u ostvarivost i realnost kripto i ostalih ideja kroz “Ja bih bio vuk s Wall Streeta”, dok Leadership dvorana pokušava shvatiti kako motivirati generaciju Z, a Competition dvorana daje priliku onima koji vole dobru, ali zdravu poslovnu utakmicu.

ChalLEANge nije konferencija na kojoj šefovi sjede u prvim redovima i tipkaju mailove, a vizitke se dijele ‘uzalud’. To je dan kad svi zaista slušaju jedni druge. I to se osjeti.

A da nitko ne padne s nogu od tolikog razmišljanja, pobrinuli su se Barcaffe s najboljom kavom, Carlsberg s Blanc pivom, Mlinar sa svojim tortama i pecivima te OPG Rossi sa svježim sokovima (za one koji još drže zdravu fazu).

Zlatni sponzori su Pastor TVA, Biepe i Fasek, a Toyota donosi i svoj “Toyota Corner” te vlastiti panel o tome kako Lean i Green filozofiju provode u stvarnosti. Uz njih su i Petrokov, Hrvatska kovnica novca, ORKA, Lean Scheduling Europe i CVH, dok Borotalco, Chilly i Tinktura pune goodie bagove koje ćete, realno, ponijeti kući jer „nikad se ne zna kad će zatrebati“.

Ako tražite konferenciju koja ne pokušava biti „drugačija“, nego jednostavno je, vidimo se na ChalLEANgeu 2025. Ulaznice i sve informacije pronađite na www.culmena.hr/challeange ili na društvenim mrežama Culmene.

Vidimo se tamo.