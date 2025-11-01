Znanstvenici s kineskog Sveučilišta u Pekingu razvili su materijal toliko snažan da list debljine tek 1,8 milimetara može zaustaviti metak, što ga čini potencijalno najsnažnijom tkaninom ikad proizvedenom, nadmašujući materijale poput Kevlara i Dyneeme.

Neprobojni prsluci inače djeluju tako da raspodijele energiju projektila kroz međusobno povezana vlakna. Kevlar koristi aramidne polimere poznate po iznimnoj čvrstoći, ali pod velikim stresom ti lanci mogu kliziti, smanjujući učinkovitost zaštite.

Ultra-visoka dinamička čvrstoća i žilavost ključne su za fibrozne materijale u primjenama koje zahtijevaju zaštitu od hitaca, kaže za New Scientist Jin Zhang, jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u časopisu Matter.

Njegov tim poravnao je ugljične nanocijevi s aramidnim lancima kako bi spriječio klizanje molekula. Naše novo vlakno značajno nadmašuje sve dosad prijavljene makroskopske visokoučinkovite polimerne vlakna. Naša tkanina u potpunosti nadmašuje Kevlar, ističe Zhang. Materijal se naziva "sintetizirani kompozit od ugljičnih nanocijevi i heterocikličnih aramidnih vlakana", iako mu Zhang planira dati jednostavnije ime u budućnosti.

Jedan sloj debljine 0,6 milimetara usporava metak s brizne od 300 m/s na 220 m/s. Na temelju izračuna apsorpcije energije, otprilike tri sloja tkanine dovoljna su za zaustavljanje metka, napominje Zhang, što daje ukupnu debljinu od 1,8 milimetara, dok Kevlar za isti učinak zahtijeva najmanje 4 milimetra.

Taj pristup bi se potencijalno mogao koristiti za proizvodnju drugih novih kompozita. Za osobnu i vojnu zaštitu, ovi materijali mogli bi se koristiti za lakše i učinkovitije neprobojne oklope, povećavajući sigurnost bez kompromisa u mobilnosti, komentira za New Scientist Julie Cairney s australskog Sveučilišta u Sydneyju i koja nije sudjelovala u istraživanju.