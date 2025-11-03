Države diljem svijeta pokušavaju pronaći načine s kojim bi zaštitili djecu i maloljetnike od brojnih opasnosti koje prijete na internetu. Neke od tih odluka su prilično radikalne pa je tako Australija donijela zakon o zabrani pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, dok se Velika Britanija odlučila obračunati s pornografijom na internetu.

Krajem srpnja u sklopu njihova zakona o online sigurnosti stupila je na snagu novost prema kojoj su posjetitelji stranica za odrasle dužni dokazati da su punoljetni. Postoje različiti način da se tako nešto napravi - od korištenja selfija kako bi se sustav procijenio jeste li punoljetni preko uploada fotografije s dokumenata ili korištenja kreditne kartice. Naravno, jasno je kako nitko ne želi da se njegova slika i stvarni podaci povezuju sa sadržajem koji pregledavaju na pornografskim stranicama pa su mnogi odustali od posjeta do tada omiljenim stranicama i pokušali se snaći na druge načine.

Dramatičan pad

A o kakvom je padu posjećenosti pornografskih stranica riječ, najbolje govore posljednji podaci prema kojima je broj posjeta najpopularnijoj stranici za odrasle u Velikoj Britaniji (PornHub) pao za čak 77 posto u odnosu na isto razdoblje u srpnju, prije uvođenja obveze dokazivanja punoljetnosti.

Ovakav pad broja posjetitelja Mark Jones iz odvjetničke tvrtke Payne Hicks Beach za Daily Mail opisao je kao “dramatičan”. Naglasio je kako bi na takav pad mogli utjecati i drugi faktori, no da je sve što pomaže zaštiti djece od opasnog sadržaja na internetu dobra vijest.

Na udaru zakona nije samo pornografija, već i drugi oblik sadržaja koji bi mogao biti štetan za djecu poput sadržaja koji potiče samoozljeđivanje, opasne izazove i mržnju, zatim sadržaja vezanog uz samoubojstva, ozbiljne oblike nasilja i slično.

Razlog zašto je Velika Britanija krenula s ovako oštrom borbom protiv pornografije i drugog oblika štetnog sadržaja za maloljetnike jest što je posljednjih godina zabilježen dramatično povećanje izloženosti djece takvom sadržaju. Jedna je studija tako pokazala da je čak 70 posto djece između 9 i 13 godina izloženo štetnom sadržaju na internetu. Takav sadržaj uključuje od govora mržnje i dezinformacija pa do nasilnog sadržaja i pornografije.

Platformama koje se ne budu držale zakona i provjere godina prijete kazne - od velikih novčanih pa čak i do zabrane poslovanja u Velikoj Britaniji.

Izvor: Daily Mail

