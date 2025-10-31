Meta se ponovno našla na udaru tužbe, a ovog puta razlog je prilično zanimljiv. Strike 3 Holdings i Counterlife Media optužili su ih za ilegalno preuzimanje njihovih pornografskih filmova putem torrenta i korištenje sadržaja iz tih filmova za treniranje umjetne inteligencije.

Od 2018. do 2024. godine, kako pokazuju podaci iz tužbe, s korporativnih IP adresa koje pripadaju Meti, preuzeto je čak 2369 pornografskih filmova. U tužbi se dalje navodi kako je Meta postavila “tajnu mrežu” od 2500 skrivenih IP adresa, vjerojatno upravo zato kako bi putem torrenta mogli preuzimati ovakav sadržaj. Zbog kršenja autorskih prava, iz ovih kompanija koje su vlasnici poznatih pornografskih brendova poput Vixena, Tushyja, Blackeda i Deepera traže odštetu od čak 359 milijuna dolara od Mete.

Pored toga, navodi se i kako su iz Mete preuzeli te filmove kako bi trenirali još nenajavljeni AI model koji će biti namijenjen samo za sadržaj za odrasle, a koji bi jednom Zuckerbergova kompanija mogla predstaviti. Podsjetimo, nedavno su iz OpenAI-a najavili kako će punoljetni korisnici moći s njihovim chatbotom razgovarati i o erotici, a nema sumnje kako će takav sadržaj biti jako popularan. Također, jasno je kako bi i nekakav potencijalni porno AI model u kojem korisnici stvaraju video po svojim željama i tekstualnim upisima bio iznimno popularan.

Ništa od Metinog AI sadržaja za odrasle

No što se Mete tiče, oni takav AI model - ne razvijaju.

Iz Zuckerbergove kompanije odbijaju sve optužbe te kažu kako se Strike do sada pokazao kao “copyright trol”, odnosno kompanija koja podiže tužbe nadajući se kako će dobiti neki novac - tužbom ili kroz nekakve nagodbe. Kako su preuzimanja pornića očela još 2018., dakle godinama prije nego je Meta počela s istraživanjem generativnih videa, jasno je kako njihovo preuzimanje nije bilo namijenjeno za tu svrhu, a tome treba dodati i činjenicu kako ova kompanija zabranjuje korištenje sadržaja za odrasle putem njihove umjetne inteligencije, iako uvijek postoji mogućnost da bi se tako nešto moglo promijeniti.

Pa ako se pitate zašto su u Meti skidali toliko pornića, odgovor je - za osobnu uporabu. Ova tvrtka ima desetke tisuća zaposlenika, brojne radnike na ugovor, vanjske suradnike te zaposlenike trećih strana koji svakodnevno koriste Metin internet, tako da je nemoguće otkriti tko je iskoristio njihovu mrežu kako bi se dokopao svih tih pornića.

Iz Mete, dakle, ne poriču činjenicu kako je njihova mreža korištena za preuzimanje pornografskog sadržaja, no tvrde kako su filmove skidale osobe za njihovu osobnu uporabu te da to nije bio dio nekog njihovog plana da se dokopaju brojnih pornića kako bi trenirali svoju AI za porno model.

Izvor: Ars Tehnica