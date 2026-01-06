Na sajmu potrošačke elektronike CES u Las Vegasu Lego je predstavio, kako su to komentirali iz ove tvrtke, najveću inovaciju još od Minifiguresa s kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Lego Smart Brick opremljen je modernom tehnologijom zahvaljujući kojoj kockice mogu reagirati na način na koji se sastavljaju, odnosno način na koji se djeca (i odrasli) igraju s njima.

Smart Brick je dio nove inicijative kompanije nazvane Smart Play koja uključuje pametne kockice, pametne minifigure i pametne oznake. Smart Brick dolazi s posebnim čipom baziranim na Play Engine tehnologiji koja može osjetiti pokrete, magnetsko polje, orijentaciju kockica itd., a kockice imaju i mali ugrađeni zvučnik, akcelerometar i LED trake. Iz Lega kažu kako zvučnik može proizvoditi zvuke koji su bazirani na akcijama koje se događaju uživo, umjesto na nekim ranije snimljenim zvučnim zapisima. Baterije kockica trebale bi trajati godinama, čak i ako ih se ne koristi, a sustav je dizajniran tako da se kockice mogu bežično puniti na posebnim podlogama.

Nema ekrana

Pametna oznaka je pločica s ugrađenim digitalnim informacijama koja može obavijestiti pametnu kockicu u kakvim se uvjetima koristi, odnosno ona “govori” kockici kakav bi predmet, životinja, vozilo i slično trebala postati tijekom sastavljanja i igre.

Lego je izgradio i poseban lokalni bežični sloj koji povezuje kockice, oznake i minifigurice nazvan BrickNet, a koji omogućuje pametnim kockicama da znaju koliko su blizu jedna drugoj te da komuniciraju bez potrebe za aplikacijama, vanjskim kontrolama ili internetskoj vezi. Dakle, sve bi trebalo raditi jednostavno i pametno i, što je jako važno, bez potrebe za korištenjem ekrana, odnosno telefona i tableta.

Osim same tehnologije, Lego je najavio i prve setove koje će se isporučivati sa Smart Play sustavom te su sva tri takva seta namijenjena ljubiteljima Star Warsa - Darth Vader’s TIE Fighter, Luke’s Red Five X-Wing i Throne Room Duel & A-wing. S obzirom na to da je riječ o tehnološki naprednim igračkama, jasno je kako će i njihova cijena biti viša pa će se setovi prodavati po cijenama od 70 pa do čak 160 dolara. U SAD-u će se moći naručiti za nekoliko dana, no njihova prodaja počinje s prvim danom rujna.

Sustav Smart Play predstavlja potpuno novi smjer za Lego, no iako je baziran na tehnologiji, u centru je i dalje samo i isključivo igra s kockicama. A što sve možemo očekivati od pametnih kockica, vidjeli smo na CES-u. Tijekom demonstracije, patka napravljena od Lego kockica počela je kvakati, automobili su "upalili" motore, dok je pilot Lego zrakoplova prilikom okretanja uzviknuo "whoa". Sve to zvuči prilično impresivno i bit će zabavno i zanimljivo vidjeti na koje će sve načine tehnologija oživjeti Lego kockice i donijeti novu dimenziju igre.

