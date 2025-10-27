Šesnaestogodišnji britanski učenik i njegov otac izradili su robotsku ruku od Lego kockica, koja može oponašati hvatanje predmeta baš kao i puno naprednije robotske ruke.

Jared Lepora, srednjoškolac iz Bristola u Velikoj Britaniji, započeo je projekt s 14 godina zajedno sa svojim ocem, Nathanom Leporom, profesorom robotike na Sveučilištu u Bristolu. Dizajn je inspiriran najsuvremenijim robotskim rukama, uključujući Pisa/IIT SoftHand, ali izrađen je u potpunosti od Lego Mindstorms seta kockica, edukativnih Lego kompleta za učenje robotike. Njihovo istraživanje trenutno se nalazi na preprint serveru arXiv.

Moj tata je profesor robotike na Sveučilištu u Bristolu i jako su mi se svidjeli dizajni robotskih ruku. To me inspiriralo da to napravim u edukativnom formatu i od Lega, rekao je Jared za New Scientist.

Ruka radi pomoću dva motora s mehanizmom tetiva. Svaki od četiri prsta ima tri zgloba, povezane diferencijalom od Lego spojnih zupčanika, što omogućuje da se prsti kreću zajedno dok ne dodirnu predmet. U testovima, Lego ruka uspjela je uhvatiti devet kućanskih predmeta, uključujući plastičnu čašu, zdjelu i mekanu igračku težine 0,8 kilograma.

Pokazatelji performansi pokazuju da se jedan prst zatvori za 0,84 sekunde i otvori za 0,97 sekundi. Testovi nošenja opterećenja pokazali su silu 5 njutna, te silu zatvaranja 1,8 njutna.

Nikada nećete dobiti ruku koja je kao 3D printana ruka u pogledu svojih sposobnosti ako je napravljena od Lega, napominje Jaredov otac Nathan za New Scientist.

Unatoč tome što je Lego Mindstorms obustavljen 2022. godine, Jared kaže da nadogradnje i dalje ostaju moguće.

Način na koji sam postavio motore omogućuje da se lako uklone i da se dodaju noviji motori, rekao je na kraju Jared.