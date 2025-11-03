Putovanja zrakoplovom obično se smatraju prilično brzim i sigurnim načinom da dođete s jedne na drugu udaljenu točku na Zemlji. No, iako su zrakoplovi omogućili milijunima ljudi da svakodnevno putuju diljem svijeta, neki i dalje nisu zadovoljni brzinom putovanja.

Tako je jedna japanska tvrtka zaključila da putovanje između Japana i SAD-a traje predugo te bi trebalo biti kraće. Ideja im je da od Japan do SAD-a putnici dođu za samo sat vremena.

Naravno, to s trenutno dostupnim prijevoznim sredstvima jednostavno nije moguće, pa su se u Nippon Travel Agency okrenuli prema stvaranju novih.

Točnije, kako su objavii, u dogovoru s tvrtkom Innovative Space Carrier Inc. razvijaju letjelicu ASCA, koju će biti moguće koristiti u više navrata (kako bi se smanjili troškovi putovanja), a koja bi omogućila brzo i jednostavno putovanje.

"Kvaka" je u tome što će, da bi se ispunila ideja o putovanju u roku od samo sat vremena, raketu odnosno letjelicu prvo trebati lansirati u svemir, a potom letjelicu u kojoj bi se nalazili putnici, poput svemirskog šatla, spustiti na dugačku pistu za slijetanje.

U Nippon Travel Agency kažu kako bi uslugu trebali početi nuditi potencijalnim putnicima 2030-ih godina, a cijena bi trebala biti "prava sitnica" - oko 563 tisuće eura. Nije jasno odnosi li se ta cijena na povratni let ili samo u jednom smjeru.

No, iz tvrtke su optimistični i nadaju se da će cijena letova padati s njihovim sve većim brojem.

Iako se iz današnje perspektive čini nevjerojatnim da bismo mogli otputovati takvom jednom letjelicom na drugi kraj svijeta u sat ili dva, čini se kako bi upravo tako moglo izgledati putovanje budućnosti.