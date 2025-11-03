Put od ideje do limenke nije bio ni kratak ni jednostavan, ali iz njega je nastao Mist - craft bezalkoholni napitak koji spaja suvremeni poduzetnički duh, ljubav prema gradu Rijeci i želju za stvaranjem nečeg iskreno drugačijeg. Tvorci su Istrian crafters, brend iza kojeg stoje Tomislav Juretić i njegov poslovni partner Igor Zupičić.

Istraživanje i osmišljavanje trajalo je gotovo godinu dana, a tijekom tog razdoblja nastao je niz pažljivo kreiranih aroma i okusa.

Nikad nije lako, pogotovo kada odlučiš doći na tržište s proizvodima koji još nisu toliko prisutni, nisu nešto što se nužno poistovjećuje s craftom, istaknuo je Tomislav. Od samog početka bilo je jasno da njegov proizvod neće biti samo još jedno piće na polici, već spoj znanja, upornosti i riječke energije.

Najzahtjevniji korak bio je pokretanje vlastitog pogona.

Znali smo da nam treba tank za tekućinu, nešto što će kreirati mjehuriće i nešto što će to staviti u limenku. To je bilo cijelo naše znanje o proizvodima za pogon, prisjeća se Tomislav uz osmijeh, svjestan da je ulazio u nepoznato područje. Rizik, birokracija i tehnička ograničenja bili su stalni izazovi. Informacije nisu baš tako lako dostupne, pogotovo za nešto što nije toliko prisutno na tržištu, dodaje Tomislav.

Imao je ideju da tržištu ponudi gazirani sok s malo kalorija i malo šećera koji stvarno gasi žeđ. Ključna posebnost ovog pića je korištenje pravih voćnih pirea, koji svakom okusu daju autentičnost i punoću. Piće nije pasterizirano, sadrži vrlo malo šećera, niske je energetske vrijednosti i u potpunosti je vegansko.

Nakon što je prošao audiciju u sklopu projekta ''Startaj Hrvatska'', ovaj proizvod je prošao i detaljnu kontrolu kvalitete.

Integracijom svih tih savjeta u proces proizvodnje, stvara se sigurnije i kvalitetnije ozračje za proizvodnju, a to je u konačnici najvažnije, rekao je Tomislav nakon provedenog audita, tijekom kojeg su unaprjeđeni brojni procesi u pogonu za proizvodnju ovog napitka.

Riječki dvojac stvorio je Mist (Foto: PR)

Mist danas dolazi u nekoliko okusnih kombinacija.

Kad imaš viziju budućnosti što bi želio, ništa nije problem. Jednostavno guraš dalje i nema nazad. Guraš priču dok je ne istjeraš, poručuje Tomislav – čovjek koji je iz riječke industrijske priče stvorio okus novog vremena.

SPAR Hrvatska je od njega naručio 10.000 limenki u četiri okusa pića – bazga i limun, jagoda i limeta, mandarina i marakuja te malina i yuzu.

Nisam očekivao ovoliku narudžbu. Mislio sam da će biti manje, ali mislim da ćemo uz svesrdni angažman i veliku želju da odradimo to kako spada, uspjeti odraditi sve na vrijeme, rekao je Tomislav.

Njegov, kao i proizvode ostalih kandidata projekta ''Startaj Hrvatska'' potražite na policama INTERPSAR i odabranih SPAR trgovina, a uskoro na Novoj TV pogledajte priče i ostalih kandidata koji sa svojim idejama ove sezone žele biti proglašeni HIT proizvodom godine!