Novo istraživanje sugerira da bakterije u našim crijevima tijekom djetinjstva mogu utjecati na to koliko postajemo avanturistički nastrojeni. Štakori koji su u novom istraživanju primili transplantate crijevnog mikrobioma od živahne ljudske djece pokazali su veću razinu istraživačkog ponašanja.

To sugerira da naši mikrobi aktivno sudjeluju u emocionalnom razvoju, a ne da su samo pasivni putnici, kaže za New Scientist Harriët Schellekens sa Sveučilišnog koledža Cork u Irskoj, koja nije sudjelovala u navedenom istraživanju.

Prethodna istraživanja povezala su crijevne mikrobe s raspoloženjem i mentalnim zdravljem. Ljudi kojima nedostaju određene bakterije čini se da su podložniji depresiji ili anksioznosti, iako još nije jasno uzrokuju li mikrobi ponašanje ili ga samo odražavaju.

Što je pokazalo istraživanje?

Fekalne transplantacije od osoba s depresijom na štakore mogu izazvati depresivne osobine kod životinja. Kod osoba s depresijom, ista preliminarna ispitivanja pokazala su da su neki pacijenti koji su primili fekalne transplantate od osoba koje ne pate od depresije zabilježili ublaženje simptoma depresije, iako su rezultati ograničeni i ne predstavljaju potvrđenu terapiju.

Kako bi istražila povezanost s osobnošću/karakterom, Anna Aatsinki s finskog Sveučilišta u Turkuu procijenila je 27 djece u dobi od 2,5 godine standardnim testom temperamenta i vježbom igranja s pištoljem za mjehuriće.

Nismo mogli stvarno proučavati stvari poput anksioznog poremećaja kod dvogodišnjaka, ali mislili smo da bi mogli postojati razlike u ponašanju koje možemo pratiti, ako su, na primjer, povučenog ponašanja naspram vrlo otvorene i ekstrovertirane djece, kaže za New Scientist Aatsinki, autorica istraživanja koje se nalazi na preprint serveru biRxiv.

Tim je klasificirao djecu kao živahnu ili povučenu, prikupio uzorke stolice od osmero djece i transplantirao ih u 53 štakora stara 22 do 23 dana. Štakori koji su primili mikrobiotu od živahne djece istraživali su više od onih koji su primili kontrolne ili uzorke od djece povučenog ponašanja. Analiza mozga pokazala je smanjenu aktivnost dopaminskih neurona kod štakora koji su primili mikrobiotu od povučenije djece.

Otvorena pitanja

Ova studija prekrasno pokazuje kako mikrobiom u ranom životu može oblikovati sklonosti ponašanju, kaže Schellekens. Naglašava poveznicu crijeva i mozga koja utječe na znatiželju i motivaciju.

Općenito, osobine karaktera odraslih relativno su snažno povezane s genetikom, ali čimbenici okoliša, uključujući potencijalno i mikrobiom, mogu utjecati na varijabilnost nekih ponašanja, kaže Aatsinki.

Na kraju ipak ostaje nejasno potiču li crijevni mikrobi ove osobine kod djece, kako ističe Aatsinki, jer ponašanje također može oblikovati i sam mikrobiom.