Kada pacijenti prestanu uzimati lijekove za mršavljenje, njihovi korisni učinci na težinu i druge zdravstvene probleme nestaju unutar dvije godine, pokazala je velika analiza ranijih istraživanja.

Pregledavajući podatke iz 37 studija o 9341 pacijentu, pretilom ili s prekomjernom težinom, liječenom s bilo kojim od 18 različitih lijekova za mršavljenje, znanstvenici su utvrdili da su oni vraćali oko 0,4 kilograma mjesečno nakon što su prestali uzimati lijekove. Pritom se predviđa da se vrate na težinu prije liječenja za 1,7 godina.

Što se tiče faktora rizika za zdravlje srca, poput krvnog tlaka i razine kolesterola, gdje lijekovi također donose korist, predviđa se da se pacijenti u prosjeku vraćaju na razinu prije liječenja unutar 1,4 godine nakon prestanka uzimanja lijekova.

Oko polovine pacijenata uzimalo je GLP-1 lijekove, uključujući 1776 njih koji su primali novije, učinkovitije lijekove semaglutid koje Novo Nordisk prodaje kao Ozempic i Wegovy, te tirzepatid koji Eli Lilly prodaje kao Mounjaro i Zepbound.

Stopa povratka težine bila je brža kod semaglutida i tirzepatida, u prosjeku gotovo 0,8 kg mjesečno.

No, budući da ljudi koji uzimaju semaglutid ili tirzepatid u početku gube više kilograma, svi se na kraju vrate na početnu vrijednost približno u isto vrijeme, rekao je viši istraživač Dimitrios Koutoukidis sa Sveučilišta Oxford.

To je otprilike 1,5 godina s novim lijekovima u odnosu na 1,7 godina nakon prestanka uzimanja bilo kojeg lijeka.

Bez obzira na to koliko je kilograma izgubljeno, mjesečni povratak težine brži je nakon lijekova za mršavljenje nego nakon programa bihevioralnog upravljanja težinom, otkrili su istraživači.

Retrospektivna studija nije mogla utvrditi jesu li neki pacijenti imali veću vjerojatnost da će zadržati težinu od drugih.

Razumijevanje tko dobro napreduje, a tko ne, pomalo je pitanje 'svetog grala' u istraživanju mršavljenja, ali nitko još nema odgovor na to, rekao je Koutoukidis.