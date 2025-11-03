Francuska je u ponedjeljak zaprijetila zabranom distribucije proizvoda tvtke Shein na francuskom tržištu bude li taj kineski gigant elektronske trgovine ponovno prodavao lutke "pedofilsko-pornografskog karaktera", koje su, kako je Shein u subotu izvijestio, povučene s njihove prodajne platforme.

Ponovi li se ovakva praksa, u sklopu svojih prava zatražit ćemo zabranu Sheinovih proizvoda na francuskom tržištu, rekao je francuski ministar gospodarstva Roland Lescure za BFMTV.

Zbog terorističkih djela, trgovine drogom i dječje pornografije, vlada ima pravo zatražiti zabranu pristupa francuskom tržištu, ponovi li se takva praksa ili ako se sporni predmeti ne uklone u roku od 24 sata, upozorio je. Ovi užasni predmeti (...) su ilegalni. Pokrenut ćemo sudsku istragu, ponovio je.

Francuska Opća uprava za politiku tržišnog natjecanja, zaštitu potrošača i kontrolu prijevara (DGCCRF) u subotu je objavila da je vlastima prijavila prodaju lutaka nalik djeci pedofilsko-pornografske prirode, nakon što je otkrila da se nude u prodaji na Sheinovoj internetskoj stranici.

Shein bi u srijedu trebao otvoriti svoju prvu prodajno izložbenu trgovinu u svijetu u srcu Pariza.

Roland Lescure je ipak priznao da se francuski zakon može zaobići korištenjem VPN-a (virtualne privatne mreže, što je tehnologija koja stvara sigurnu i šifriranu vezu preko javnog interneta). U ovoj fazi Francuska nema sredstava ni načina da se bori protiv toga, priznao je.

Shein, kineska tvrtka koja je vrlo brzo osvojila globalno tržište brze mode, postupno se etablirala u online maloprodajnom krajoliku od svojega prodora u Francusku 2015. Redovito je optužuju za nelojalnu konkurenciju, zagađenje okoliša i loše uvjete rada.

Unatoč gnjevu mnogih, Shein u srijedu planira otvoriti svoju prvu stalnu prodajno izložbenu trgovinu u BHV-u, povijesnoj pariškoj robnoj kući na prostoru većem od 1000 četvornih metara.

Ovaj sam vikend prošetao Ulicom Rivoli gdje se nalazi robna kuća. Izlog je prepun Sheinovih reklama, rekao je Roland Lescure, dodavši da je "to vrlo provokativno".

Sukladno prijedlogu zakona koji je protiv porasta distribucije ultrabrze mode, Shein je tijekom ove godine u Francuskoj već triput kažnjen s ukupno 191 milijun eura, osobito zbog lažnog oglašavanja, obmanjujućih informacija i nedeklariranja prisutnosti plastičnih mikrovlakana u svojim proizvodima.