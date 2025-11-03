Pametni telefoni radikalno su promijenili način na koji živimo (u dobrom, ali i lošem smislu), a nakon smartphonea na tržištu su se pojavili brojni drugi pametni uređaji. Od satova preko televizora pa do proizvoda iz kategorije pametnih kuća i potpune integracije tehnologije u naš životni prostor.

Pametna tehnologija tako upravlja termostatima i brine se da nam u kući uvijek bude ugodno, pametno je i zvono na vratima, kao i frižideri pa čak i rasvjeta, a mnogi razgovaraju s pametnim glasovnim asistentima o vremenskoj prognozi, glazbi koju žele slušati i slično.

S obzirom na to da tehnologija napreduje i postala je nezaobilazni dio naše svakodnevice, logično je razmišljati kako će i kuće s vremenom postati sve pametnije, odnosno da ćemo s tehnologijom moći upravljati sa sve više opcija u našim kućanstvima.

Analogni wellness mindset

No kako je objasnila Beth McGroarty iz Global Wellness Institutea, u posljednje vrijeme u porastu je potražnja za, kako je to nazvala, “glupim kućama”. U njima naglasak nije stavljen na tehnologiju i digitaliziranje svega i svačeg, već na jednostavnost korištenja i povratak manualnim prekidačima, brojčanicima i mehaničkim kontrolama. Više je razloga za taj prilično neočekivani preokret u razmišljanju korisnika, a McGroarty je nabrojala neke od njih poput sve većih troškova takve pametne tehnologije, straha za privatnost, ali i općenitog digitalnog zamora.

Ovaj trend održava, kako ga je nazvala, rastući analogni wellness mindset kojem stremi sve veći broj ljudi umornih od buljenja u ekrane i ometanja konstantnih obavijesti na telefonima.

Sada je fokus na stvaranju mirnijeg, ali i manje povezanog životnog prostora.

Stres od tehnologije

Takvu promjenu iz prve ruke može potvrditi i arhitekt Yan M. Wang. Sve više njegovih klijenata smatra kako im brojna pozadinska tehnologija - od uređaja koji nas konstantno slušaju/prisluškuju pa do pametnih senzora, samo stvara dodatni stres. U skladu s tim mijenja se i dizajn kuća u kojima se sada traži minimiziranje digitalne prisutnosti, objasnio je.

Da se trendovi mijenjaju pokazuju i podaci kompanije Zillow. Prema njihovom izvještaju o trendovima u kućanstvu za 2026. godinu, sve je veća potražnja za mirnim prostorima u kućama koji će prvenstveno služiti opuštanju i čitanju, a u kojima ekrani i automatizacija imaju minimalnu ulogu.

Kako naglašavaju na Axiosu, ovaj trend nije univerzalan, odnosno ne odnosi se jednako na sva tržišta te u nekim dijelovima SAD-a poput San Francisca i Austina, kupci u kućama i dalje očekuju da napredna tehnologija bude maksimalno integrirana u njihove domove i svakodnevicu.

Izvor: Axios