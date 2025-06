Žele li kupci umjetnu inteligenciju u baš svakom uređaju u kući? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Umjetna inteligencija je, čini se, ušla u sve aspekte našeg života. Čak i ako ne koristite aktivno umjetnu inteligenciju ona je prisutna kad god uključite navigaciju, upišete nešto u tražilicu na internetu ili pak snimite fotografiju na svom pametnom telefonu.

Svoje je mjesto pronašla i u kućanskim proizvodima poput televizora, hladnjaka ili perilice rublja. No, žele li kupci zaista umjetnu inteligenciju baš u svakom dijelu svog života?

Upravo smo to pitanje postavili Dini Kovačeviću, direktoru odjela potrošačke elektronike u Samsung Electronics Adriatic. Naime, Samsung već dulje vrijeme uvodi umjetnu inteligenciju u svoje proizvode, omogućuje im da međusobno komuniciraju, ali i da aktivno komuniciraju s korisnicima.

Pa onda, žele li zaista kupci umjetnu inteligenciju u baš svakom uređaju?

Umjetna inteligencija postala je pojam desetljeća – sve od tostera do televizora sada tvrdi da je „pogonjena umjetnom inteligencijom”. No traže li kupci zapravo ove AI-proizvode? Odgovor je: više nego ikad. Potrošači sve više cijene značajke temeljene na AI-u, poput personaliziranih preporuka, automatizacije i energetske učinkovitosti. Trenutačno vode proizvodi poput pametnih hladnjaka, perilica rublja i robotskih usisavača. Ti uređaji nisu samo marketinški trikovi – oni rješavaju stvarne probleme, poput smanjenja bacanja hrane ili pojednostavljivanja kućanskih poslova. Kako se AI sve više integrira u svakodnevicu, očekujte još veću potražnju za proizvodima koji život čine jednostavnijim i pametnijim, pojašnjava Kovačević.

Moderan dom, dakle, znači puno pametnih uređaja, koji su međusobno povezani i imaju pristup na internet. Znači li to da moramo voditi računa i o kibernetičkoj sigurnosti za kućanske aparate i instalirati antivirusni program i za hladnjak?

AI i povezani uređaji svakako su praktični, ali dolaze s jednim upozorenjem: potencijalno su ranjivi na kibernetičke napade. Na kraju krajeva, ako je vaša perilica spojena na internet, izložena je njegovim rizicima. Iako zvuči ekstremno instalirati antivirus na hladnjak, dobra je vijest da proizvođači poput Samsunga ozbiljno shvaćaju sigurnost. Primjerice, Samsungova Knox platforma nudi snažnu zaštitu pametnih uređaja, uključujući enkripciju podataka i sigurne veze. Za dodatnu sigurnost, redovito ažurirajte softver svojih uređaja, koristite jake lozinke i razmislite o postavljanju zasebne mreže za svoje pametne uređaje, savjetuje Kovačević.

I dok neki o kibernetičkoj sigurnosti kućanskih aparata baš i ne razmišljaju, ono što im često prođe kroz glavu je - prisluškuju li nas pametni uređaji?

Pametni uređaji osmišljeni su tako da uče vaše navike kako bi ponudili personalizirano iskustvo, ali to otvara važno pitanje: koliko zapravo „slušaju”? Većina uređaja aktivira mikrofone samo kada ih se pozove ili tijekom određenih zadataka, ali oprez je razumljiv. Kako biste zaštitili svoju privatnost, redovito pregledavajte postavke uređaja, isključite nepotrebne funkcije poput glasovnih asistenata kad ih ne koristite i informirajte se o pravilima privatnosti proizvođača. Tvrtke poput Samsunga daju prednost privatnosti korisnika, kriptirajući podatke i osiguravajući da se koriste samo uz izričitu suglasnost. Ključno je biti informiran i imati kontrolu nad svojim pametnim domom, pojašnjava Kovačević.

Dino Kovačević (Foto: Samsung)

Kako onda iskoristiti najviše od svog pametnog doma i maksimalno iskoristiti uređaje, a pri tome ne riskirati svoju kibernetičku sigurnost i privatnost?

Ako ste prihvatili život u pametnom domu, evo kako ga maksimalno iskoristiti i ostati siguran:

• Postavite rutine: Koristite aplikacije poput SmartThings za automatizaciju – npr. neka usisavač čisti dok ste na poslu ili neka se svjetla priguše kad gledate film.

• Pratite korištenje: Provjeravajte zapise aktivnosti uređaja kako biste primijetili nešto neobično – primjerice, ako vam hladnjak naruči 200 eura pršuta (osim ako to stvarno ne želite!).

• Osigurajte mrežu: Koristite jake lozinke, omogućite dvofaktorsku autentifikaciju i razmislite o posebnoj mreži za pametne uređaje.

• Ostanite ažurni: Redovito ažurirajte softver uređaja kako biste zatvorili sigurnosne rupe.

• Slijedeći ove korake, možete uživati u praktičnostima pametnog doma bez ugrožavanja sigurnosti.

Revolucija pametnih domova je tu i mijenja način na koji živimo. Od personaliziranih preporuka do uštede energije, uređaji pokretani umjetnom inteligencijom čine život jednostavnijim i učinkovitijim. No uz veliku praktičnost dolazi i velika odgovornost – sigurnost i privatnost moraju biti prioriteti – a to je upravo ono na čemu mi u Samsungu svakodnevno radimo i unaprjeđujemo. Ako ostanete informirani i primijenite najbolje prakse, možete uživati u prednostima povezanog doma bez kompromisa po pitanju sigurnosti i održivosti. Budućnost je pametna – a na nama je da je učinimo dostupnom svima. savjetuje naš sugovornik.

Povezani uređaji, kako bi zaista činili pametni dom, moraju biti stalno uključeni u struju i povezani na internet. Za neke je to glavna prepreka jer smatraju da time uređaji troše previše električne energije.

Česta je briga hoće li pametni uređaji povećati račun za struju. Istina je – mogu vam zapravo pomoći uštedjeti. Mnogi pametni uređaji dolaze s načinima štednje energije koji automatski prilagođavaju postavke prema vašem korištenju ili vanjskim uvjetima – primjerice, isključuju se kada niste kod kuće ili tijekom vršnih sati potrošnje. Funkcije poput Samsungovog SmartThings Energy omogućuju postavljanje mjesečnih ciljeva potrošnje, dok AI Energy Mode automatski optimizira potrošnju kako biste ih ispunili. Dakle, iako pametni uređaji troše struju, dizajnirani su da budu energetski učinkoviti saveznici, ističe Kovačević.

S obzirom na to kako se razvijaju pametni kućanski (ali i svi ostali uređaji), logično je zapitati se - što nas onda čeka u budućnosti? Hoćemo li, poput likova u crtanoj seriji "The Jetsons" imati uređaje koji će sami obavljati "prljave poslove"?

Budućnost potrošačke elektronike temelji se na autonomiji i održivosti. Krećemo prema uređajima koji ne samo da izvršavaju naredbe, već predviđaju vaše potrebe. Zamislite hladnjak koji sam naruči namirnice kad ih ponestane ili perilicu koja prilagođava ciklus pranju ovisno o prljavštini odjeće. I to nije znanstvena fantastika – to već danas nudimo svojim korisnicima. Održivost će igrati ključnu ulogu, s uređajima dizajniranima za minimalni otpad i maksimalnu učinkovitost. Kako AI i IoT nastavljaju napredovati, očekujte još bolje povezivanje i pametne domove koji se prilagođavaju vašem načinu života bez stalne interakcije, smatra Kovačević.

Dakle, nemojte se iznenaditi kad vas na pametnom telefonu dočeka poruka pametnog hladnjaka u kojem vas obaviještava da je prazan te da je naručio namirnice iz obližnje trgovine, već upitajte pametnu pećnicu što biste s tim namirnicama mogli napraviti za večeru. Jer budućnost je, prema svemu sudeći, već ovdje.