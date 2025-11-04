Rusija je potiho unaprijedila svoj kapacitet za odvraćanje putem nuklearnih podmornica porinućem Kabarovska, prve ruske podmornice nove klase Projekt 08951. Razvijena posebno za nošenje torpeda na nuklearni pogon i s nuklearnom bojnom glavom, Poseidon, ta podmornica predstavlja najnoviju posvećenost Moskve strateškim pomorskim oružjima koja osiguravaju sposobnost uzvraćanja nuklearnim udarom u svim okolnostima.

Kabarovsk je službeno porinut u Severodvinsku, važnom brodogradilištu u ruskoj arktičkoj regiji. Na događaju su bili prisutni ruski ministar obrane Andrej Belousov, zapovjednik ruske ratne mornarice admiral Alexander Moiseev te vodeći dužnosnici United Shipbuilding Corporationa i brodogradilišta Sevmaš. Fotografije s ceremonije prikazivale su samo stražnji dio podmornice u proizvodnom hangaru, što odražava kontinuiranu tajnovitost oko njezina konačnog dizajna.

Dizajn i konstrukcija

Podmornicu je dizajnirao ruski Središnji dizajnerski biro za pomorsko inženjerstvo Rubin, a Kabarovsk je izveden iz Borej klase podmornica koje nose balističke projektile, no manji je zbog uklonjenih raketnih silosa. Dok Borej klasa ima istisninu od oko 15.000 tona, Kabarovsk je navodno oko 10000 tona istisnine, s procijenjenom duljinom od 113 metara. Krmeni dio te podmornice nalikuje Borej klasi i ima pogonski sustav s pumpom i zatvorenim rotorom radi smanjenja buke.

Prema ruskom ministarstvu obrane, podmornica se kategorizira kao "nuklearna raketna krstarica", iako nema dokaza da nosi balističke projektile, piše portal The War Zone. Glavno naoružanje čini šest torpeda Poseidon, svaki od kojih je dug oko 20 metara, promjera gotovo dva metra i mase približno 100 tona, uz konvencionalna torpeda i krstareće projektile. Ruski ministarstvo obrane također navodi da će podmornica uključivati “nespecificirane robotske sustave” za više uloga.

And here we have Khabarovsk first look in satellite imagery - courtesy of @vantortech and @SkyfiApp (sorry Vantor, I couldn't find a new logo for the image)

Rough measurements 135 to 140 metres in length, 13.5 width.

No apologies for the watermarks. Fed up with images being… pic.twitter.com/sb0Fz1OItC — planesandstuff (@Topol_MSS27) November 3, 2025

Predsjednik Vladimir Putin nedavno je objavio da je Rusija izvela prvi potpuni test Poseidona s podmornice, o čemu smo već izvijestili.

Strateška uloga i buduća flota

Porinuće Kabarovska slijedi Belgorod, preinačenu podmornicu klase Oscar II, koja je ušla u službu 2022. godine i također može nositi šest torpeda Poseidon. Rusija opisuje Belgorod kao istraživačku platformu sposobnu za "različite znanstvene ekspedicije i spasilačke operacije," iako je zapadni analitičari uglavnom smatraju specijalnom strateškom podmornicom.

Moskva namjerava ojačati sposobnost uzvraćanja nuklearnim udarom putem Projekta 08951, osiguravajući odgovor nuklearnim udarom čak i nakon iznenadnog nuklearnog napada na Rusiju. Izvještaji sugeriraju da je planirano porinuće još dvije ili tri podmornice ove klase, potencijalno raspoređene između ruske Sjeverne i Pacifičke flote.

Izgradnja navedenog tipa podmornice je počela oko 2014. godine, puno prije nego što je sustav Poseidon javno otkriven 2018. godine. Sankcije, rat u Ukrajini i konkurencija s drugim programima mornarice navodno su usporili napredak u razvoju. Unatoč tim problemima, porinuće Kabarovska približava Rusiju operativnoj uporabi prve podmornice posebno izgrađene za jedan od njenih najkontroverznijih i najtajnovitijih nuklearnih oružanih sustava.