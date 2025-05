"Zadavite ih. To je to": Putin sprema odmazdu zapadnim tech kompanijama koje još posluju u Rusiji

Na sastanku s ruskim poduzetnicima u Kremlju u ponedjeljak, ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je jasnu poruku zapadnim tehnološkim tvrtkama koje i dalje posluju u Rusiji - da se pripreme na odmazdu.

Putinove izjave uslijedile su nakon što je Stanislav Jodkovski, direktor ruske tvrtke za videokonferencijske usluge, upozorio da zapadne platforme poput Microsoft Teamsa i Zooma i dalje funkcioniraju u Rusiji. Samo malo ograničite rad usluga koje su napustile Rusiju, poput Zooma i Microsofta, rekao je Jodkovski, dodajući da međunarodna konkurencija ruske tvrtke košta milijarde.

"Mi moramo uzvratiti"

Samo ih treba zadaviti. Potpuno se slažem. Kažem to bez imalo ustručavanja, jer oni pokušavaju zadaviti nas. Mi moramo uzvratiti. To je to, odgovorio mu je Putin, a prenosi Business Insider.

Unatoč formalnim povlačenjima s ruskog tržišta, neke zapadne usluge i dalje su dostupne u Rusiji. Microsoft je u ožujku 2022. godine obustavio prodaju i zatvorio urede, pozivajući se na sankcije. Zoom je zaustavio prodaju licenci i zabranio prodaju državnim tijelima, no u listopadu 2023. godine kažnjen je s 115 milijuna rubalja (1,2 milijuna eura) zbog rada bez lokalnog ureda.

Putin je isto tako kritizirao ruske korisnike koji još koriste strane usluge, rekavši da bi se trebali odreći tih loših navika.

Nitko nije bio protjeran iz Rusije, nitko nije bio ometan, rekao je Putin za strane tech kompanije koje su napustile Rusiju još 2022. godine. Dodao je da su zapadne tvrtke imale najpovoljnije uvjete za poslovanje.

Pokušavaju nas zadaviti. Moramo odgovoriti istom mjerom, ponašati se poput zrcala, zaključio je ruski predsjednik.

Povratak u Rusiju? Ne bez posljedica

Ruski ministar industrije i trgovine Anton Alikhanov upozorio je u još u veljači da povratak zapadnih tech kompanija u Rusiju neće ići bez posljedica.

Ne čekamo nikoga raširenih ruku. Trebat će platiti cijenu za prethodne odluke, rekao je.

Prema bazi podataka "Leave Russia" Kijevske škole ekonomije, 475 stranih tvrtki potpuno je napustilo rusko tržište od početka rata 2022.