Nakon nedavnog uspješnog testiranja Burevestnika, krstarećeg projektila na nuklearni pogon s neograničenim dometom, Rusija je sada uspješno testirala i još jedno nuklearno oružje, protiv kojeg tvrde da isto tako nema obrane. Riječ je o nuklearnom podvodnom dronu 2M39 Posejdon.

Vijest o uspješnom testiranju objavio je u utorak sam ruski predsjednik Vladimir Putin, prenose ruski i strani mediji. Putin je izvijestio o testiranju Posejdona tijekom posjete vojnoj bolnici u Moskvi.

Što se tiče brzine i dubine, nigdje u svijetu nema ništa usporedivo s ovim podvodnim dronom i malo je vjerojatno da će se uskoro pojaviti, izjavio je ruski predsjednik. Trenutno ne postoje metode presretanja za njega, naglasio je Putin.

Zimo je već ranije pisao o ovom ruskom oružju, kao onom koje može izazvati radioaktivne tsunamije.

Može nositi snažnu atomsku bombu

Posejdon je podvodni dron na nuklearni pogon koji može nositi atomsku bojnu glavu jačine dvije megatone. Ta bojna glava može se detonirati i na više od tisuću metara ispod površine mora, a ciljem stvaranja tsunamija koji bi pak kontaminirao sva okolna priobalna područja radioaktivnim česticama, čineći ih nenastanjivima. Posejdon navodno putuje brzinom od 200 kilometara ispod površine mora te može zaroniti na dubinu i do jednog kilometra.

Povrh toga, Posejdon može izvoditi trodimenzionalne okrete u vodi što dodatno pomaže u izbjegavanju eventualnih pokušaja njegovog presretanja.

Posejdon u arsenalu ima ruska podmornica za specijalnu namjenu tipa Belgorod.

S obzirom na to da može uništiti veliku površinu priobalnih područja, Posejdon predstavlja očitu stratešku prijetnju američkoj infrastrukturi.

Isto tako, već ranije su vojni stručnjaci to oružje nazvali oružjem "sudnjeg dana" zbog njegove potencijalne razorne moći.