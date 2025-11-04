Njemački dobavljač autodijelova Robert Bosch izvijestio je u ponedjeljak da zbog problema u opskrbi čipovima skraćuje radno vrijeme u tvornici u Salzgitteru, zatraživši od države naknadu za plaće.

U tvornici u Salzgitteru fleksibilno reagiramo na prilagodbu proizvodnje. To znači da možemo iskoristiti prokušani instrument skraćenog radnog vremena, po kriteriju potražnje, i podnijeli smo odgovarajuću prijavu državnoj agenciji za rad, stoji u priopćenju tvrtke.

Prema odredbama Savezne agencije za rad (BAA), kompanije u Njemačkoj mogu u slučaju privremenog poremećaja u proizvodnji zatražiti od države nadoknadu dijela plaće radnika sa skraćenim radnim vremenom ako je najmanje trećini smanjena više od deset posto.

Država u takvim slučajevima kompanijama retroaktivno isplaćuje iznos koji odgovara 60 posto izgubljene neto plaće radnika, odnosno 67 posto za radnike s djecom, kako bi se spriječili otkazi.

I dobavljač autodijelova ZF planira skratiti radno vrijeme u pogonu u Schweinfurtu zbog ograničene ponude poluvodiča, izvijestio je u ponedjeljak sindikat IG Metall.

Uprava trenutno pregovara s radničkim vijećem o pojedinostima, rekao je za Reuters predstavnik sindikata.

Kompanija je pak naglasila da surađuje s kineskim vlastima kako bi osigurala isporuku čipova.

ZF je preko svoje kineske podružnice u kontaktu s nadležnim tijelima u Kini i čini sve što je potrebno kako bi se isporuke čipova normalizirale, rekao je glasnogovornik u priopćenju dostavljenom e-poštom.

Automobilski div Volkswagen poručio je pak u ponedjeljak da razgovori SAD-a i Kine "signaliziraju moguće popuštanje trgovinskih napetosti i izvoznih ograničenja".

Volkswagen prati situaciju i poduzet će odgovarajuće mjere, bude i potrebno, dodali su.

Grupa VW bila je objavila da je osigurala proizvodnju u pogonima u Njemačkoj do prošlog četvrtka. Petak je bio neradni dan zbog zbog praznika u dijelovima Njemačke u kojima su smješteni VW-ovi pogoni.

Kako sada stvari stoje, osiguran je i rad svih drugih proizvodnih pogona grupe Volkswagen u Njemačkoj u idućem tjednu, bio je rekao glasnogovornik prije desetak dana, upozorivši ipak ponovo da nije moguće isključiti kratkoročni utjecaj na proizvodnu mrežu.

Volkswagen grupa trenutno ispituje alternativne mogućnosti nabave kako bi se ublažio mogući utjecaj na opskrbni lanac, dodao je glasnogovornik pretprošli petak, napominjući da su u bliskom kontaktu s potencijalnim dobavljačima.