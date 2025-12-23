Warner Bros. Discovery odbio je ponudu, navodeći između ostalog da jamstvo koje je dala obitelj Ellison nije bilo dovoljno snažno te je odlučio prihvatiti Netflixovu ponudu za studio i streaming poslovanje.

Prije samo nekoliko mjeseci, obitelj je preuzela Warnerovog konkurenta Paramount, preko kojeg je dosad i slala ponude, no Ellisonovi sada ponudu nose izravno dioničarima Warnera.

Sin Larryja Ellisona, David Ellison, glavni je izvršni direktor Paramounta. Cilj je u potpunosti preuzeti Warner Bros. Discovery, uključujući njegove TV kanale poput CNN-a.

Suosnivač softverske tvrtke Oracle Larry Ellison peti je na Bloombergovoj listi milijardera, s procijenjenim bogatstvom od 246 milijardi dolara.

Političke implikacije

Paramount i dalje uživa ugled etabliranog holivudskog studija s dugom tradicijom, ali ne ostvaruje značajne rezultate na kino blagajnama, uz tek sporadične uspjehe franšiza i duga razdoblja zaostajanja za Disneyjem, Universalom i Warner Brosom na američkom tržištu.

Njegova ponuda, koja iznosi ukupno 108,4 milijarde dolara, te bi trebala biti većinski biti financirana kreditima, mogla bi se naći pod regulatornim povećalom jer bi povezivanje s Warner Brosom ojačalo njegovu dominantnu poziciju u segmentu snimanja filmova i serija, a strahuje se i za radna mjesta.

Netflix nudi nešto manje od 83 milijarde dolara za studio i streaming poslovanje. Ključno pitanje za dioničare stoga će biti koliko će TV postaje vrijediti u budućnosti.

Bitka za preuzimanje također ima političke implikacije, posebno zato što uključuje CNN. Američki predsjednik Donald Trump zahtijevao je da svaki dogovor koji uključuje Warner uključuje promjenu vlasništva nad informativnom mrežom, koja ga je često kritizirala.

Larry Ellison poznati je Trumpov pristaša. Nakon akvizicije Paramounta, njegova redakcija CBS-a prošla je restrukturiranje.

Novoimenovana glavna urednica Bari Weiss privukla je pozornost jer je ponudila platformu Eriki Kirk, udovici aktivista s desnice Charlieja Kirka, koji je ubijen u atentatu u rujnu ove godine.