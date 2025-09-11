Listom najbogatijih osoba na svijetu posljednjih godina redovito dominiraju tehnološki bogataši, uz iznimku Bernarda Arnaulta. Njihovo bogatstvo mjeri se u nekoliko stotina milijardi dolara, a mediji su čak jedno vrijeme počeli nagađati i kako bi do kraja desetljeća mogli imati i prvog - bilijunaša. Glavni kandidat za tu titulu jest Elon Musk koji bi na krilima svog udjela u kompanijama poput Tesle, SpaceX-a, Neuralinka, xAI-a i drugih jednom možda zaista i mogao dosegnuti tu nevjerojatnu brojku.

Veliki rast cijene dionica

No trenutačno ne samo da je daleko od bilijuna, već je ugrožena i njegova pozicija najbogatije osobe na svijetu. A posebno je zanimljivo ime osobe koja ga je, barem na kratko, i prestigla na prvom mjestu najbogatijih ljudi na svijetu - Larry Ellison. Na krilima velikog rasta cijena dionica Oraclea, kompanije čiji je bio suosnivač 1977. godine, značajno je poraslo i njegovo bogatstvo, a rast je bio toliko velik da je u jednom trenutku tijekom jučerašnjeg dana Ellison premašio Muska i nakratko postao najbogatija osoba na svijetu.

Do kraja dana stvari su se ponovno promijenile te je Musk ponovno prestigao Ellisona za “samo” jednu milijardu. Prema Bloombergovom indeksu milijardera Musk je sada težak 384 milijardi dolara, dok Ellisonovo bogatstvo iznosi 383 milijardi dolara.

Dionica Oraclea porasla je zahvaljujući ugovorima teškim više milijardi dolara koje su potpisali s velikim kompanijama, kao i zbog velikih očekivanja od poslovanje u oblaku. Tvrtka tako očekuje veliki skok zarade od cloud infrastrukture te su potpisali značajne ugovore s AI kompanijama poput OpenAI-a, xAI-a, Mete Nvidije i drugih.

Trump htio da kupi TikTok

Tijekom nedavne konferencije za investitore, Ellison je rekao kako Oracleovi prihodi u budućnosti neće doći samo od računalnih centara koji pomažu u izgradnji nove generacije chatbotova, već i od svakodnevnog rada tih AI sustava koji će se koristiti u brojne i različite svrhe - od pokretanja robota u tvornicama do dizajna lijekova u laboratorijima. Kako su komentirali na AP-u, njegov porast bogatstva održava očekivanja investitora da će računala preuzeti brojne poslove koje rade ljudi te će Oracle od toga imati koristi.

Iako je zakoračio u deveto desetljeće života, Ellison je i dalje iznimno aktivan u ovoj kompaniji u kojoj je izvršni predsjednik i glavni tehnički direktor te u njoj posjeduje 40 posto dionica.

Osim kao šef Oraclea, Ellison je devedesetih godina prošlog stoljeća postao poznat i po svom raskošnom načinu životu, dok je u posljednje vrijeme poznat i kao saveznik Donalda Trumpa. Kada se Trump vratio u Bijelu kuću u siječnju, Ellison se pojavio uz Sama Altmana iz OpenAI-ja i Masayoshija Sona iz SoftBanka kako bi najavio projekt pod nazivom Stargate, za izgradnju AI infrastrukture u SAD-u. Zanimljivo, američki predsjednik ranije je govorio kako bi volio da Larry kupi TikTok, no ta se ideja ipak nije ostvarila. Barem ne za sada.