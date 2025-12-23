Transakcija vrijedna 1,5 milijardi eura omogućit će Harmanu da osigura tehnologije i proizvode povezane s naprednim sustavima za pomoć vozaču, uključujući prednje kamere za vozila i upravljačke sklopove, objavio je Samsung, istaknuvši da će njegova podružnica tako u potpunosti ući na tržište sustava za pomoć vozaču, koje ubrzano raste.

Napredni sustavi za pomoć vozaču osmišljeni su kako bi vožnju učinili sigurnijom primjenom kamera i senzora za opažanje svega što okružuje automobil, uključujući prometne trake, udaljenost od drugih vozila te pješake.

Dogovor je Samsungu otvorio put prema proširenju poslovanja i izvan tržišta pametnih telefona i memorijskih čipova, prema tržištu automobilske elektronike, koji se sve više širi zbog razvoja softvera i senzora u automobilima.

U Samsungu očekuju da će vrijednost tržišta naprednih sustava za pomoć vozaču i centralnih upravljačkih uređaja za vozila poskočit će sa 62,6 bilijuna wona (42,18 milijardi eura) u 2025. na 97,4 bilijuna wona u 2030.

Harmanovo poslovanje u segmentu audioopreme već je vrlo konkurentno, smatraju analitičari, no ističu da je važniji čimbenik kontinuirani rast globalnog tržišta telematike, koja spaja telekomunikacije i informatiku.

Budući da napredni sustavi za pomoć vozaču postaju ključna tehnologija u području telematike, stjecanje dobavljača automobilske elektronike usmjerenoga na te sustave treba se smatrati pozitivnim korakom, izjavio je stručnjak južnokorejske investicijske banke KB Securities Jeff Kim.

Posljednja u nizu akvizicija

Transakcija bi trebala biti zaključena u drugoj polovini 2026. godine, objavio je Samsung.

Dogovor o kupnji ZF Friedrichshafena posljednji je u nizu velikih sporazuma koje je Samsung sklopio ove godine. U svibnju kompanija je najavila dogovor o kupnji njemačkog proizvođača sustava za hlađenje FlaktGroup za 1,5 milijardi eura.

ZF Friedrichshafen, čije dionice nisu uvrštene u burzovnu kotaciju, nalazi se u jugozapadnoj Njemačkoj i jedan je od najvećih svjetskih dobavljača automobilskih dijelova. U 2024. godini prihodi kompanije premašili su 41 milijardu eura.

Ipak, prošle godine kompanija je najavila da će ugasiti do 14 tisuća radnih mjesta u Njemačkoj, u uvjetima slabe potražnje za električnim vozilima te trgovinskih napetosti s kojima s bori automobilska industrija. ZF je opterećen i dugovima od ranijih akvizicija.

Kompanije iz njemačkog automobilskog sektora ugasile su oko 55 tisuća radnih mjesta od 2023., pri čemu su najsnažnije bili pogođeni dobavljači, pokazuju podaci njemačke udruge proizvođača automobila VDA.

Samsung Electronics povećao je investicije kako bi osigurao buduće pokretače rasta, a ove godine kompanija je provela niz velikih akvizicija u raznim sektorima, od sustava za klimatizaciju i grijanje do poslovanja s audioopremom i zdravstvenih usluga.