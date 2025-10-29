Na nestašicu se u listopadu požalilo oko 10,4 posto kompanija, utvrdio je ifo.

Još u travnju njihov udio iznosio je samo 3,8 posto.

Kontrolni mehanizmi i trgovinska ograničenja za rijetke zemne minerale uzimaju danak, zaključio je voditelj istraživanja u institutu Klaus Wohlrabe.

Ako se trend nastavi i pogorša, negativno će utjecati na gospodarski rast, upozorio je Wohlrabe.

Peking je postrožio kontrolu izvoza rijetkih zemnih minerala i magneta koji su nužni u prvom redu za tehnološke proizvode i za oružane sustave.

Kina ima najveće rezerve te skupine minerala u svijetu i najveće kapacitete za njihovu preradu.

Brojke za studeni mogle bi pokazati drukčiju sliku

Ograničenja su zadala težak udarac i njemačkim proizvođačima električne opreme i njih 10 posto navelo je u anketi instituta da ima problema s nestašicom, u usporedbi s 5,5 posto u industriji u cjelini.

Njihov je udio neusporediv s prosjekom u pretpandemijskom razdoblju, primjećuje Wohlrabe.

Njemački proizvođači automobila bilježili su pak tek sporadične probleme u opskrbi, pokazalo je istraživanje, uz napomenu Wohlrabea da je većina kompanija anketirana početkom listopada, prije nizozemskog preuzimanja domaćeg proizvođača čipova Nexperije i oštrog kineskog odgovora.

Brojke za studeni mogle bi pokazati drugačiju sliku, upozorio je voditelj istraživanja u ifou.

Daleko najveća kriza u opskrbi zabilježena je krajem 2021. godine kada se na nestašicu bilo požalilo čak 81,9 posto kompanija, napominje novinska agencija dpa.