Japansko udruženje proizvođača automobila (JAMA) priopćilo je da je nizozemski proizvođač poluvodiča Nexperia obavijestio japanske automobilske tvrtke da bi njihove isporuke čipova mogle doći u pitanje u budućnosti, prenosi agencija Reuters.

Riječ je o čipovima koji su ključne komponente koje se koriste u elektroničkim upravljačkim jedinicama. Novonastala situacija, stoji nadalje u priopćenju JAMA-e, mogla bi ozbiljno utjecati na globalnu proizvodnju japanskih automobilskih kompanija.

Osnovano 1967. godine, JAMA je neprofitno industrijsko udruženje koje obuhvaća četrnaest japanskih proizvođača osobnih automobila, kamiona, autobusa i motocikala. Riječ je o proizvođačima Daihatsu, Honda, Kawasaki, Mitsubishi, Nissam, Suzuki, Isuzu, Mazda, SUbaru, Toyota i Yamaha, među ostalima.

Mogući problem isporuke čipova Nexperije samo je još jedan u nizu, akoji je nastao zbog spora Kine i Nizozemske oko tog proizvođača čipova.

I Volkswagen je u problemima

Isto tako i njemački Volkswagen bi mogao kratkoročno zabilježiti poremećaje u proizvodnji zbog problema u opskrbi čipovima koje je izazvao kinesko‑nizozemski spor oko Nexperije, upozorila je uprava te kompanije svoje radnike u internom dopisu.

Manjak čipova još nije utjecao na proizvodnju, ali kratkoročne posljedice nije moguće potpuno isključiti s obzirom na dinamičnu situaciju, stoji u dopisu, prema navodima glasnogovornika VW-a za Reuters.

Bild je u srijedu izvijestio da se automobilski div sprema od iduće srijede obustaviti proizvodnju golfa zbog problema u opskrbi čipovima.

Glasnogovornik VW‑a odbio je komentirati informaciju Bilda, istaknuvši da su posrijedi špekulacije.

U utorak kompanija je bila objavila da se priprema na obustavu proizvodnje dvaju ključnih modela, naglasivši da je planirana prije problema u Nexperiji.

Bild je bio izvijestio, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Volkswagen počeo razgovore s njemačkim vlastima o mogućem programu rada na skraćeno vrijeme, uz subvenciju države.

Program bi mogao obuhvatiti desetke tisuća radnika, stoji u izvješću. Uprava VW‑a odbila je komentirati izvješće Bilda.

Spor oko Nexperije

Europske automobilske kompanije zabrinuli su oštri tonovi između Nizozemske i Kine zbog proizvođača čipova Nexperije.

Početkom prošlog tjedna nizozemska je vlada objavila da je 30. rujna preuzela domaćeg proizvođača čipova Nexperiju, uz obrazloženje da želi spriječiti prijenos tehnologije kineskom vlasniku Wingtechu, koji je tu kompaniju kupio 2018. od nizozemskog Philipsa.

Kina je pak 4. listopada odgovorila mjerama kontrole izvoza koje su domaćoj podružnici Nexperije i njezinim podizvođačima zabranile isporuke pojedinih komponenti i podsklopova, prema priopćenju nizozemske tvrtke, objavljenom prošli utorak.

Čipovi koje proizvodi Nexperia nisu tehnološki sofisticirani, ali automobilskom sektoru potrebni su u velikim količinama. Najveći proizvodni pogon kompanije nalazi se u Hamburgu, no čipovi se slažu i spajaju u sklopove uglavnom u Kini.

Njemačka udruga proizvođača automobila (VDA) upozorila je pak u utorak da bi kinesko-nizozemski spor oko Nexperije mogao značajno poremetiti automobilsku proizvodnju u bližoj budućnosti.

Široki pojam sigurnosti

Nizozemski ministar gospodarstva Vincent Karremans izvijestio je da se sastao s kineskim kolegom Wangom Wentaom kako bi razgovarali o idućim koracima prema pronalaženju rješenja koje bi bilo prihvatljivo za obje strane.

Wang nije baš zvučao tako pomirljivo, napominje Reuters, citirajući priopćenje kineskog ministarstva trgovine prema kojem su razgovarali na Karremansov zahtjev i kineski dužnosnik naglasio je da se Peking protivi preširokom tumačenju pojma 'nacionalne sigurnosti'.

Mjere koje je nizozemska strana poduzela u slučaju Nexperia Semiconductora ozbiljno su narušile stabilnost svjetskih industrijskih i nabavnih lanaca, stoji u priopćenju kineskog ministarstva.

Kina poziva nizozemsku stranu da u politici polazi od opće perspektive očuvanja sigurnosti i stabilnosti svjetske industrije i nabavnih lanaca.

Nexperijin ogranak u Kini poručio je pak radnicima da mogu odbiti vanjske instrukcije.

Njemačko ministarstvo gospodarstva također je izrazilo zabrinutost zbog poremećaja u lancu opskrbe čipovima, istaknuvši da vlada pozorno prati situaciju, prenosi Reuters.

