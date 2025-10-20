Nizozemski ministar gospodarstva Vincent Karremans najavio je razgovor s predstavnikom kineske vlade u idućim danima kako bi se riješio spor oko preuzimanja proizvođača računalnih čipova Nexperije i otklonila blokadu isporuka komponenti.

Početkom prošlog tjedna nizozemska je vlada bila objavila da je 30. rujna preuzela domaćeg proizvođača čipova Nexperiju, uz obrazloženje da želi spriječiti prijenos tehnologije kineskom vlasniku Wingtechu, koji ga je kupio 2018. od nizozemskog Philipsa.

Kina je pak 4. listopada odgovorila mjerama kontrole izvoza koje su domaćoj podružnici Nexperije i njezinim podizvođačima zabranile isporuke pojedinih komponenti komponenti i podsklopova, prema priopćenju nizozemske tvrtke, objavljenom prošli utorak.

Kinezi su stekli dojam da se udružujemo s Amerikancima, rekao je Karremans u intervjuu za nizozemsku televizijsku emisiju Buitenhof, a vlada je intervenirala kako bivši kineski izvršni direktor tvrtke ne bi prenio poslovanje i intelektualno vlasništvo izvan Europe.

Nizozemski diplomati rade na rješenju spora, napomenuo je Karremans, dodavši da će se u idućim danima sastati s nadležnim kineskim ministrom, ne navodeći njegovo ime.

I kineski proizvođači automobila trebaju Nexperijine čipove, naglasio je Karremans, zaključivši da bi "rješenje situacije bilo u obostranom interesu".

Nexperia je prošli tjedan poručila da surađuje s kineskim vlastima kako bi osigurala izuzeće, uz napomenu glasnogovornika da ne mogu ulaziti u detalje.

Nexperijini čipovi nisu najsofisticiraniji, ali proizvode se u velikim količinama, uglavnom u Hamburgu u Njemačkoj, a zatim se šalju u Kinu na pakiranje i daljnju distribuciju proizvođačima automobila diljem svijeta.

Nizozemsko‑kineski spor donosi nove brige europskim proizvođačima automobila i dobavljačima, koji već muku muče s carinama, inozemnom konkurencijom i slabom potražnjom.

Udruga europskih proizvođača automobila (ACEA) duboko je zabrinuta zbog mogućih značajnih poremećaja u europskoj automobilskoj industriji ako se prekid u opskrbi Nexperijinim čipovima ne razriješi odmah, stoji u priopćenju udruge, objavljenom prošli četvrtak.

Nexperia je obavijestila proizvođače automobila i njihove dobavljače da više ne može jamčiti isporuke čipova, objavila je ACEA.