Meta je u posljednjih nekoliko godina predstavila više sigurnosnih opcija s ciljem zaštite maloljetnika od štetnog sadržaja na njihovim platformama. Također, roditeljima je pružila i različite alate s kojima mogu pratiti ponašanje svoje djece na Instagramu te im ograničiti određene opcije. Iako se namjera čini dobra, pitanje je koliko su ti alati u biti doprinijeli onome čemu su i namijenjeni jer iz Mete su ranije komentirali kako ih mnogi roditelji niti ne koriste, dok neki kritičari Zuckerbergove kompanije kažu kako je to ionako samo Metin PR trik koji nema neku konkretnu učinkovitost.

Meta je prošlog tjedna najavila nove sigurnosne značajke koje bi roditeljima trebale pomoći u kontroli komunikacije njihove djece s chatbotovima baziranim na umjetnoj inteligenciji. S tim novim opcijama roditelji će, među inim, moći blokirati AI ličnosti na Facebooku i Instagramu s kojima njihova djecu mogu komunicirati.

Za sve pitaju AI

Za sve veći broj ljudi, a to se pogotovo odnosi na mlade, chatbotovi su postali poput neke vrste digitalnih prijatelja s kojima redovito komuniciraju, traže od njih mišljenje o brojnim stvarima pa čak stvaraju i emotivnu povezanost. O kakvim je problemima riječ pri konverzaciji s AI chatbotovima, pokazuju neke ranije novinarske istrage prema kojima su Metini alati bazirani na umjetnoj inteligenciji razgovarali o romantičnim i osjetljivim temama s tinejdžerima, a zabilježen je i slučaj takve komunikacije s djetetom od samo - 8 godina.

Također, osim što se time mogu otuđiti od ljudi jer im je lakše komunicirati s nekim (pa makar to bio i chatbot) tko ih razumije i uvijek je tu za njih, oslanjanjem na AI gube vještinu kritičkog razmišljanja jer više uopće ne misle o tome kako riješiti određeni problem ili kako se postaviti u različitim situacijama, već za sve traže pomoć i savjet od umjetne inteligencije.

Ograničenja

S novim sigurnosnim značajkama roditelji će moći u potpunosti onemogućiti pristup Metinim AI chatbotovima ili će blokirati samo određene AI ličnosti s kojima njihova djecu mogu komunicirati. Također, Meta roditeljima želi pružiti i neke inside analitičke podatke o temama o kojima njihova djeca razgovaraju s AI, kako bi bili informiraniji i stekli bolji uvid u navike svoje djece.

Iz Mete kažu kako je roditeljima i prije pojave popularnih AI chatbotova bilo teško pratiti sve platforme koje su njihova djeca koristila, a na kojima prijete različite opasnosti. Takvi su izazovi s umjetnom inteligencijom još i veći, zbog čega su im odlučiti pružiti nove alate i resurse koji bi im trebali pomoći kako bi povećali sigurnost svojih najdražih na internetu.

Nove značajke roditeljskih kontrola bit će dostupne početkom sljedeće godine i to prvo na većim tržištima poput SAD-a, Velike Britanije, Kanade i Australije.

Podsjetimo, prije ove najave, iz Instagrama su najavili kako će postrožiti ograničenja za tinejdžerske profile kako se maloljetnicima ne bi prikazivao štetan sadržaj te bi im se u budućnosti trebale prikazivati objave, fotografije i videa sa sadržajem kakav se pojavljuje i u filmovima koji nisu preporučeni za djecu mlađu od - 13 godina.

Izvor: CNBC