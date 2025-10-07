Najpoznatiji influenceri na Instagramu koje na toj društvenoj mreži prate milijuni korisnika zarađuju veliki novac od svojih objava i aktivnosti, a neki će uskoro dobiti još jednu nagradu. Iz Instagrama su najavili dodjelu nove nagrade koju su nazvali “Rings”, a kako samo ime kaže, ona uključuje - prstenje.

Nagrada je namijenjena za 25 kreatora koje će odabrati posebno odabrani žiri koji, među inim, uključuje je izvršnog direktora ove tvrtke Adama Mosserija, poznatog youtubera Marquesa Brownleeja te redatelja Spikea Leeja, a sretnici će za svoj rad dobiti pravi zlatni prsten. No to nije sve - osim prstena dobit će i odgovarajuću virtualnu značku, odnosno zlatni prsten koju će moći postaviti uz svoj profil i storije, moći će promijeniti boju pozadine profila i prilagoditi virtualnu tipku like, no ono što neće dobiti jest - novac.

Promjena kompenzacija

Instagram je ranije ugasio svoj program bonusa za kreatore, dok na CNBC-u podsjećaju kako ugovori kreatora s brendovima “usporavaju u cijeloj industriji”. Naime, prema jednom istraživanju, prošle godine zabilježen je pad veći od 52 posto u dogovorima s brendovima.

Zbog toga se postavlja pitanje zašto jedna od najbogatijih kompanija na svijetu, umjesto izravnih uplata, nudi nakit i značajke profila. Prema Bronwleeju, riječ je o posebnoj vidljivosti koju korisnici dobivaju sa spomenutim novim značajkama na profilu. Zlatno prstenje više je simbolička gesta, nego nekakva direktna financijska potpora u vrijeme izazovnih uvjeta za ekonomiju kreatora.

Brownlee nije nominirao one s najvećim brojem pratitelja, već influencere čiji je rad pokazao najviše truda, ali i preuzimanja rizika. Ovakvu nagradu nazvao je poticajem za kreatore kako bi napravili najbolji mogući sadržaj i nadati se da će za to biti prepoznati.

Adam Mosseri još je prošle godine objavio kako razmišljaju o promjenama kompenzacija za kreatore, no tada nije dao nikakve detalje o tim kompenzacijama te nije spominjao zlato i prstenje. Konkurentske kompanije i platforme poput TikToka i YouTubea imaju vlastite programe podjele prihoda, a u posljednje četiri godine YouTube je kreatorima isplatio više od čak 100 milijardi dolara.

