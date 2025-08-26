Kreatori ogorčeni: Bez njihova znanja, YouTube je koristio AI poboljšanja na objavljenim videozapisima

Ono o čemu su kreatori na YouTubeu već neko vrijeme nagađali, sada je dobilo i službeno potvrdu. Iz najpopularnijeg videoservisa na svijetu priznali su kako su na svojoj platformi koristili AI tehnologiju kako bi poboljšali neke videozapise, no o tome nisu obavijestili osobe koje su objavile ta videa.

Kreatori su još u lipnju na Redditu počeli raspravljati o neobičnim promjenama koje su primijetili na Shortsima koje su objavljivali. Među inim, primijetili su kako tekstura kože na objavljenim videima izgleda neprirodno glatko, nabori tkanine izgledaju pretjerano, a upozoravali su i na neke druge manje promjene zbog kojih su počeli sumnjati kako netko petlja s objavljenim sadržajem bez njihova znanja. Kako je za BBC objavio Rick Beato kojeg na YT-u prati više od pet milijuna osoba, posumnjao je da se nešto događa s objavljenim sadržajem kada je primijetio da mu na videozapisima “kosa izgleda čudno”, dok su mu lice i koža izgledali kao da su digitalno retuširani, iako nije koristio nikakav filter.

Tradicionalne tehnike strojnog učenja

S obzirom na to da je sve više osoba primijetilo slične promjene na svojim videima, a koje oni nisu napravili, iz YouTubea na kraju su priznali kako su za te promjene zaslužni oni. Kako je na društvenoj mreži X objasnio Rene Ritchie, šef YT-a za odnose s kreatorima, ova platforma već neko vrijeme koristi tradicionalne tehnologije strojnog učenja kako bi uklonili zamućenja, smanjili šum i poboljšali jasnoću u videozapisima na Shortsima.

U obranu svoje kompanije taj je proces usporedio s poboljšanjima koja su već ugrađena u pametne telefone. Iz YouTubea posebno su naglasili kako postoji razlika između tehnika strojnog učenja koje su primijenili i generativne umjetne inteligencije koja može proizvoditi potpuno novi sadržaj.

Samuel Wooley s odjela za dezinformacije Sveučilišta Pittsburgh smatra kako korištenje ove terminologije umanjuje opseg promjena, kako bi se one činile manje nego što uistinu jesu. Pored činjenice što je strojno učenje u biti potpodručje AI-a, objašnjavanjem ovog procesa kroz obična tehnička poboljšanja prikriva se činjenicu da umjetna inteligencija mijenja videozapise bez znanja i odobrenja kreatora, odnosno osoba koje su ih objavile.

Smanjuje se povjerenje korisnika u online sadržaj

Tu se ne radi o tome koristili li YT generativnu umjetnu inteligenciju ili ne, već da li se zbog takvih promjena smanjuje povjerenja korisnika u online sadržaj, upitao se Wooley.

Kako se nekim kreatorima ovakve promjene ne sviđaju i ne žele da se YouTube petlja u videa koja snimaju i objavljuju, pitanje je hoće li im ova kompanija u budućnosti dopustiti da onemoguće takva AI poboljšanja videa ili će i dalje nastaviti koristiti strojno učenje kako bi ispeglali videa na Shortsima bez da o tome obavijeste osobe koje su objavile ta videa.

Izvor: Ars Tehnica