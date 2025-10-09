Mnogima je nemoguće zamisliti život bez društvenih mreža, no kako su to pokazala različita istraživanja, takve platforme mogu imati iznimno negativan utjecaj na ljude. Prvenstveno na mlade, o čemu smo već više puta pisali.

Iako su Meta, TikTok, Snap i druge kompanije s vremenom predstavile različite opcije i alate s kojima žele spriječiti probleme i ovisnost o društvenim mrežama, te su roditeljima dali veće mogućnosti kontrole nad sadržajem kojem su izložena njihova djeca, situacija se i dalje nije previše promijenila.

Nacionalna kriza mentalnog zdravlja

Grad New York zbog toga je odlučio podići tužbu protiv Mete, Snapa i TikToka, optužujući ih za konstantno izlaganje mladih štetnom sadržaju, što je uzrokovalo nacionalnu krizu mentalnog zdravlja. U tužbi se navodi kako su te kompanije namjerno dizajnirale svoje platforme za manipulaciju te kako su djeca i tinejdžeri o njima postali ovisni, pri čemu se posebno naglašava uloga algoritma koji je napravljen tako da im prikazuje sadržaj koji će ih što više zadržati na tim društvenim mrežama te koji potiče kompulzivno korištenje.

Sve je to dovelo do “masovne ovisnosti” mladih o društvenim platformama i odražava se i na rad obrazovnih ustanova te stvara golem pritisak na gradove i javne bolničke sustave koji pružaju usluge mentalnog zdravlja, navodi se u tužbi. Posebno se ističe da, iako se te platforme predstavljaju kao sredstvo povezivanja, u stvarnosti često uzrokuju otuđenost i izolaciju mladih, što je dovelo i do niza mentalnih poteškoća pa čak i fizičkih ozljeda.

Prozvani kažu da nisu krivi

Gradonačelnik New Yorka Eric Adams povodom podizanja tužbe komentirao je kako je proteklo desetljeće pokazalo kako online svijet može izazvati ovisnost te djecu konstantno izlagati štetnom i opasnom sadržaju. Naglasio je kako je New York izgrađen na inovacijama i tehnologiji, no pokazalo se kako tehnologija, a pogotovo društvene mreže imaju i drugu stranu koja ugrožava mentalno zdravlje djece, potiče ovisnost i nesigurno ponašanje.

Dok vlasti Velike Jabuke upiru prstom u te tvrtke jer su njihove platforme negativno utjecale na odrastanje djece, prozvane kompanije, naravno, odbacuju optužbe. Iz Snapa tako kažu da je Snapchat napravljen drukčije od drugih mreža te je, umjesto na pasivnom skrolanju, naglasak na komunikaciji s bliskim prijateljima. U objavi za javnost, iz TikToka su naglasili svoje sigurnosne opcije namijenjene zaštiti tinejdžera i njihovoj dobrobiti, a slično kažu i iz Zuckerbergove kompanije, posebno naglašavajući više od 30 alata i opcija namijenjenih sigurnije korištenju njihovih platformi.

Pri tome treba podsjetiti na jedno nedavno istraživanje koje je pokazalo kako ti Metini alati za sigurnost s kojima se hvale, ne ispunjavaju svoju svrhu te se čak tvrdi da je više riječ o PR triku ove kompanije, nego alatima koji stvarno mogu pomoći s brojnim problemima s kojima se mladi bore u online svijetu.

Izvor: ABC News