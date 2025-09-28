Čini se kako su pametni telefoni postali produžetak ljudi, pogotovo mladih. Nekima je tako digitalni svijet postao važniji od stvarnog te su rijetki trenutci kada nemaju telefon u rukama i pogled na ekranu. Sve to, kako godinama upozoravaju znanstvenici te pokazuju rezultati brojnih istraživanja, negativno djeluje na njih.

Nedavno provedeno istraživanje o preopterećenosti u današnjem previše povezanom svijetu među roditeljima djece mlađe od 18 godina pokazalo je koliko je izazovno danas imati normalnu komunikaciju s tinejdžerima, ali i kako su sami roditelji svjesni da i oni ili njihovi partneri provode previše vremena na mobitelima.

Ništa bez telefona

Tijekom razgovora sa svojom tinejdžerskom djecom, više od polovice njih (52 posto) u rukama ima - mobilni telefon. Taj je uređaj smetnja normalnom razgovoru i komunikaciji te predstavlja veliku distrakciju u odnosima roditelja i djece pa je skoro 80 posto roditelja zabrinuto jer provode manje vremena sa svojom djecom u stvarnim razgovorima. Što se odnosa s partnerima tiče, čak 58 posto roditelja smatra da imaju problem s distrakcijom telefona i sa svojim partnerima. Zanimljivo je kako je u tjednu prije istraživanja 74 posto roditelja imalo razgovor koji nije uključivao ometanje zbog uređaja, dok je taj postotak kada su u pitanju partneri čak manji - 64 posto.

Kako bi se zbližili s najdražima i provodili vrijeme bez uređaja i ometanja, 82 posto roditelja uvodi pravila o zabrani korištenja mobitela tijekom određenih aktivnosti. Među inim, skoro polovica njih zabranjuje korištenje telefona tijekom večere, 38 posto ih zabranjuje tijekom obiteljskih filmskih večeri, a više od četvrtine i tijekom obiteljskih izlazaka.

Ubrzani životni tempo

A telefoni nisu jedini problem pri današnjem odgoju djece, pokazalo je isto istraživanje. Naime, na odnos s najdražima utječu i druge stvari današnjeg modernog i ubrzanog životnog ritma. Polovica roditelja tako se bori s ispunjenim rasporedom i kućanskim obvezama, za 43 posto njih problem su poslovne obaveze, a za trećinu konstantne aktivnosti. Ta je situacija dovela do toga da se za neke normalne i uobičajene stvari koje bi trebale biti spontane ili bi se mogle jednostavno i brzo dogovoriti, ljudi danas dogovaraju i pripremaju kao za sastanke. To se odnosi čak i na provođenje vremena s obitelji i prijateljima, večeru s partnerima, vrijeme za vježbanje itd.

No i kada se dogovore za takva “kvalitetna druženja”, više od polovice ispitanih kaže kako je u tim slučajevima najmanje jedna osoba ometena s telefonima, poslom ili je pod stresom zbog nekih drugih stvari.

Manje druženja uživo

Istraživanje je ukazalo i na druge probleme današnjeg povezanog svijeta u kojem smo ovisno o ekranima - ljudi se manje druže uživo i provode vrijeme na otvorenom, rjeđe razgovaraju sa susjedima, manje se povjeravaju prijateljima itd.

Čak 70 posto njih zbog svega toga žali za starijim vremenima i htjeli bi se vratiti u svijet koji je manje digitalno povezan, odnosno u vrijeme u kojem su se više družili s ljudima uživo, a ne preko ekrana. Skoro 80 posto njih smatra kako su zbog te digitalne povezanosti ljudi u biti danas manje povezani i sve preopterećeniji te se 90 posto njih slaže kako su ljudi zbog toga izoliraniji i usamljeniji.

Izvor: NY Post