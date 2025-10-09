Iz Facebooka su najavili nove promjene algoritma zahvaljujući kojima bi se korisnicima trebalo prikazivati više Reelsa koji će im biti zanimljivi i za koje će biti zaista zainteresirani. Time će profitirati i sami korisnici, ali i Meta, odnosno Facebook. Naime, ako se korisnicima prikazuje sadržaj koji ih zanima, veća je vjerojatnost da će provesti više vremena na Facebooku što je, naravno, i cilj svih društvenih mreža. Što više vremena korisnici provode zalijepljeni uz sadržaj koji se objavljuje na njima, to će im se prikazivati više reklama.

S novim promjenama algoritma, Facebook će prioritet staviti na noviji sadržaj na Reelsima tako da će korisnicima prikazivati 50 posto više Reelsa objavljenih tog dana kada korisnici pregledavaju objave. Također, iz ove mreže kažu kako se žele “vratiti korijenima” i korisnike povezati s prijateljima i obitelji. Sličnu su najavu o povratku korijenima imali i prije nekoliko godina, no s vremenom su ponovno promijenili algoritam i veći fokus stavili na viralni sadržaj.

Testiranje pokazalo što korisnici žele

Nove promjene najavljene su nakon što je Facebook proveo interno testiranje koje je pokazalo kako korisnici žele vidjeti što više novijih videozapisa te, ako se takav sadržaj bude pokazivao, oni će više koristiti tu društvenu mrežu, tj. češće će otvarati Facebook. Među inim, iz ove tvrtke kažu kako je upravo video jedan od najčešćih načina na koji ljudi koriste Facebook te svake godine vrijeme gledanja videa na Fejsu raste dvadesetak posto.

Ono što je zanimljivo jest da prilikom prikazivanja Reelsa korisnicima, Facebook neće praviti razliku između umjetno stvorenog sadržaja putem npr. Sore ili Midjourneya i stvarnog sadržaja koji su ljudi snimili. Prikaz sadržaja ovisit će o korisničkim navikama pa ako algoritam prepozna da provodite puno vremena pregledavajući AI videa, onda će vam se prikazivati više takvog sadržaja - i obrnuto. Ako volite videa koje objavljuju vaši prijatelji, prikazivat će vam se takvi videozapisi.

Važni su signali koji se šalju algoritmu

Kako je za Cnet objasnio Jagjit Chawla iz Facebooka, za prikaz sadržaja, važno je kakve signale korisnici šalju algoritmu - ako lajkate, komentirate i dijelite određeni sadržaj, onda će vam se prikazivati više takvih videa, no ako objavu označite s “ne zanima me”, prikazivat će se manje takvog sadržaja.

Još jedan novitet koji stiže na Zuckerbergovu mrežu su i preporuke prilikom pretraživanja koje su bazirane na umjetnoj inteligenciji - AI će preporučivati upite za pretraživanje na temelju interesa koji su korisnici pokazali za određene teme i sadržaj.

