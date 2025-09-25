Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg ovog se tjedna pohvalio kako je broj mjesečno aktivnih korisnika Instagrama premašio 3 milijarde. Kakvu smo nevjerojatnu zajednicu izgradili ovdje, napisao je na svom profilu na Instagramu, a ovo je već treća Metina platforma čiji je broj korisnika premašio 3 milijarde. Ostale dvije su, naravno, Facebook i WhatsApp.

Podsjetimo, Zuckerberg je kupio Instagram još 2012. godine za milijardu dolara, a mnogi su tada smatrali kako je ta cifra bila prevelika. No s vremenom se to pokazao kao nevjerojatan poslovni potez jer se Instagram pretvorio u tvornicu novaca i teško da je netko tada mogao pomisliti da će se razviti u ovako popularnu društvenu mrežu s više od 3 milijarde korisnika.

Fokus na 3 stvari

Instagram je broj od milijarde korisnika probio još 2018., a veliki rast nastavljen je i dalje, a kako je to naglasio prvi čovjek ove platforme Adam Mosseri, posljednjih godina tom su rastu ponajviše pridonijele 3 stvari - direktne poruke, Reelsi i preporučeni sadržaj. Zbog toga nastavit ćemo s fokusom na te proizvode i preorijentirati aplikaciju više oko DM-ova, Reelsa i preporuka tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, najavio je Mosseri.

Dakle, ono što u budućnosti korisnici Instagrama mogu očekivati jest da će im se prikazivati sve više Reelsa, ali i općenito sve više sadržaja osoba koje ne prate, već će im ih preporučivati algoritam.

Prilagodba algoritma

Prema Mosseriju, sljedećih mjeseci Instagram će testirati nove načine na koje korisnici mogu prilagoditi algoritam koji preporučuje sadržaj na Reelsima, a naknadno bi se te promjene mogle primijeniti i na općeniti feed na toj društvenoj mreži. Također, sami korisnici će moći mijenjati teme za koje algoritam misli da ih zanimaju tako da, ako više ne žele pratiti sadržaj koji su ranije često pregledavali, to će se moći promijeniti u postavkama.

Osim promjena koje se odnose na algoritam i preporuke, planirani su i neki noviteti u samom sučelju. Konkretno, u planu je i promjena na traci za navigaciju na donjem dijelu aplikacije gdje bi virtualnu tipku za upload sadržaja trebao zamijeniti link za direktan pristup porukama.

Na krilima ovih promjena, Mosseri i Zuckerberg nadaju se kako će broj korisnika njihove platforme rasti i dalje te će biti zanimljivo vidjeti koliko će vremena proći dok ta brojka dosegne 3,5 milijardi.

Izvor: Tech Crunch