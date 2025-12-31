Samsung je objavio kako, u suradnji s Googleom, radi na integraciji usluge Google Photos na Samsung televizore kako bi korisnicima omogućio direktno pregledavanje njihovih fotografija na svojim televizorima.

Samsung televizori oduvijek su povezivali ljude, a dovođenje Google Photos usluge na veliki zaslon čini to iskustvo još osobnijim, izjavio je Kevin Lee, izvršni potpredsjednik tima za korisničko iskustvo u odjelu Visual Display (VD) tvrtke Samsung Electronics. Kroz ovo partnerstvo pomažemo korisnicima da ponovno otkriju i prožive dragocjene trenutke, otkrivajući priče koje stoje iza njihovih fotografija, i to iz udobnosti dnevnog boravka.

Kako ističu iz Samsunga, planiranom integracijom fotografije snimljene na pametnim telefonima besprijekorno će se prikazivati na Samsung televizorima, u većem, gotovo filmskom formatu.

S pomoću ove integracije korisnici će moći istraživati odabrane uspomene na televizoru, organizirane prema osobama, lokacijama i značajnim trenucima. Google Photos dodatno će proširiti skup iskustava temeljenih na fotografijama koja se povezuju sa značajkom Samsung Vision AI Companion (VAC).

Dodaju kako žele Google Photos duboko integrirati u cjelokupno TV iskustvo. Fotografije bi se, primjerice, mogle prirodno pojavljivati kroz Daily+ i Daily Board, tako da važne uspomene dočekuju korisnike u prikladnim i kontekstualnim trenucima tijekom dana. Postavljanje je zamišljeno kako bi bilo jednostavno; korisnici se prijavljuju svojim Google računom, a njihove foto-uspomene odmah se pojavljuju na velikom zaslonu.

Osim toga, iz Samsunga planiraju na televizore dovesti i mogućnost stvaranja pomoću umjetne inteligencije. Ističu kako će tijekom 2026. godine biti uvedena značajka koja će dovesti tematske predloške temeljene na Nano Banana modelu za generiranje i uređivanje slika tvrtke Google DeepMind s razigranim i zabavnim transformacijama. Korisnici će moći koristiti Remix za promjenu umjetničkog stila slike ili Photo to Video za oživljavanje statičnih trenutaka u obliku kratkih videozapisa.

Google Photos je dom za fotografije i videozapise ljudi, pomažući im u organizaciji i oživljavanju svojih uspomena, rekla je Shimrit Ben-Yair, potpredsjednica za Google Photos i Google One. Veselimo se dolasku Google Photos usluge na Samsung televizore, kako bismo ljudima omogućili uživanje u omiljenim fotografijama na većem zaslonu i ponovno povezivanje s uspomenama na nove načine.