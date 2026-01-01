Možemo reći da je 2025. godinu definitivno obilježio eksplozivan razvoj umjetne inteligencije. To više nije bio alat koji koriste samo znanstvenici, već je postao integralni dio brojnih programa i uređaja koje svakodnevno koriste obični korisnici.

No, s povećanjem broja načina na koji koristimo umjetnu inteligenciju došlo je i do eksplozije "sintetičkog sadržaja" odnosno sadržaja koji je napravljen pomoću umjetne inteligencije.

Stoga ne iznenađuje da je sve teže prepoznati što je "stvarni", a što "sintetički" sadržaj.

Da situacija neće biti ništa bolja ni u 2026. godini potvrdio je šef Instagrama Adam Mosseri.

Veći dio svog života mogao sam sa sigurnošću pretpostaviti da su fotografije ili videozapisi uglavnom točni prikazi trenutaka koji su se dogodili. To očito više nije slučaj i trebat će nam godine da se prilagodimo.Prijeći ćemo s pretpostavke da je ono što vidimo stvarno po defaultu, na početak sa skepticizmom. Obraćat ćemo pažnju na to tko nešto dijeli i zašto. To će biti neugodno - genetski smo predisponirani vjerovati svojim očima, istaknuo je Mosseri u svojoj prezentaciji objavljenoj na Instagramu.

Osim ako niste mlađi od 25, vjerojatno mislite da je Instagram niz četvrtastih fotografija: savršene šminke, besprijekorne kože i predivnih pejzaža. Takav "feed" je mrtav. Ljudi su još prije nekoliko godina prestali dijeliti osobne trenutke, piše Mosseri.

Tvrtke koje proizvode kamere fokusirane su na krivu estetiku. Natječu se kako napraviti da svi izgledaju kao profesionalni fotografi, još od 2015. godine. Ali u svijetu u kojem AI može stvoriti savršene fotografije... ljudi žele sadržaj koji izgleda stvarno... U svijetu u kojem sve može biti savršeno, nesavršenost postaje signal, upozorava Mosseri.

Ističe kako je "potrebna evolucija Instagrama, ali i drugih platformi".

Moramo izgraditi najbolje kreativne alate. Označiti sadržaj generiran umjetnom inteligencijom i provjeriti autentičan sadržaj. Jasno istaknuti znakove vjerodostojnosti i nastaviti poboljšavati rangiranje prema originalnosti, navodi Mosseri.