Instagram na udaru kritika zbog nove opcije: “Odmah je isključite”

Usprkos kritikama, čini se kako bi ta opcija mogla biti prilično popularna među korisnicima.

Hrvoje Jurman
Hrvoje Jurman | 09.08.2025. / 11:43 komentari
Instagram, ilustracija (Foto: Getty Images)

Instagram je ovog tjedna predstavio tri nove opcije na svojoj društvenoj mreži koje bi trebale poboljšati iskustvo korištenja. Posebno je zanimljiva opcija karata koja korisnicima omogućuje dijeljenje svoje lokacije s drugim osobama koje prate, odnosno samo s osobama kojima to dopuste. Ova se opcija ne uključuje automatski, a oni koji je aktiviraju, uvijek je mogu brzo i jednostavno isključiti. S kartama je Instagram (ponovno) kopirao Snapchat, a kako su na toj platformi Snap Map itekako popularni, činilo se kako je riječ o još jednoj opciji koju će korisnici Metine mreže obožavati i često koristiti.

No ne razmišljaju svi tako. Naime, kako su se neki potužili na društvenim mrežama, riječ je o napadu na privatnost korisnika, a jedna je osoba na platformi X čak komentirali kako bi zbog te opcije netko mogao biti - ubijen.

Opcija Instagram Maps je opasna i predstavlja sigurnosni rizik za korisnike, prenijeli su na The Independentu neke od kritika ljutih korisnika te mreže. Dijeljenje svoje lokacije u stvarnom vremenu, tvrdi jedan korisnik X-a, jest san svih provalnika. Ako na Instagramu prate vašu lokaciju u stvarnom vremenu i vide da niste blizu svoje kuće, onda bi je mogli posjetiti i ukrasti vrijedne stvari iz nje.

Iz Mete kažu da korisnici imaju potpunu kontrolu

Odmah isključite opciju lokacije. Nemojte dati svijetu da zna gdje se nalazite i da je vaš stan prazan, jedno je od upozorenja korisnicima Instagrama oko nove opcije.

S obzirom na to da mnogi ionako konstantno prijavljuju na mjesta koja posjećuju te objavljuju fotografije svoje lokacije, izlazaka, putovanja i slično, za pretpostaviti je kako im ta opcija neće predstavljati veliki problem, već bi je često mogli koristiti.

Iz Mete su reagirali na ove kritike te podsjećaju kako je opcija dijeljenja lokacije na Instagramu svima na početku isključena. Dakle, nitko neće dijeliti svoju lokaciju slučajno, odnosno neće se dijeliti lokacija bez njihova znanja. Tko želi, tu opciju mora sam aktivirati. Lokacija se neće prikazivati svim korisnicima, već samo onima koje i vi pratite, odnosno moguće je odrediti osobe kojima će se prikazivati te napraviti posebnu listu osoba koje će vas moći locirati na karti.

Također, postoji mogućnost skrivanja lokacije na određenim mjestima, a roditelji koji upravljaju računima svojih tinejdžera imat će potpunu kontrolu nad dijeljenjem lokacije djece.

Izvor: The Independent

