Instagram predstavio nove opcije, a jednu će korisnici obožavati

Sredinom prošlog desetljeća Mark Zuckerberg, nakon kupnje Instagrama, bacio je oko i na tada sve popularniji Snapchat. Za platformu koja je bila iznimno popularna među mladima ponudio je milijardu dolara, a nakon odbijenice povisio je ponudu na 3 milijarde dolara (spominje se kako je maksimalna ponuda dosegla čak 6 milijardi dolara), no osnivač Snapchata Evan Spiegel odbio je sve ponude.

Kako nije mogao kupiti Snapchat, Zuckerberg se odlučio na kopiranje njihovih najboljih opcija pa je na Instagramu 2016. predstavio opciju storija koja se pokazala iznimno popularnom te je broj storija na toj platformu ubrzo premašio tu brojku na Snapchatu.

Meta je ovaj tjedan najavila nove opcije za Instagram, a zanimljivo je kako s jednom opcijom ponovno kopiraju Snapchat i njihovu opciju Snap Map. Putem Snap Mapa korisnici na interaktivnoj karti dijele svoju lokaciju te se do sada smatralo kako su upravo takve karte jedna od prednosti u odnosu na konkurente poput Instagrama, TikToka i drugih platformi.

Noviteti za Reelse

Te prednosti, barem kada je Zuckerbergova kompanija u pitanju, više nema jer je Meta predstavila sličnu opciju nazvana Instagram Maps. Putem nje korisnici će moći dijeliti svoju posljednju aktivnu lokaciju s drugim osobama te pronalaziti različiti sadržaj baziran na lokaciji. Npr. ako netko od vaših prijatelja na karti objavi story s nekog događaja poput koncerta, ta će se informacija pojaviti na karti, a na njima ćete moći pronaći i restorane i kafiće o kojima su kreatori ranije objavljivali sadržaj na Reelsima i slično. S obzirom na to da je riječ o iznimno popularnoj opciji na Snapchatu, za pretpostaviti je da će je i korisnici Instagrama obožavati.

To nije jedini predstavljeni novitet na Instagramu.

Korisnicima je tako sada dostupna i opcija prenošenja javnih objava i reelsa drugih korisnika (dakle, riječ je o Instagramovoj verziji retvitanja). Sve takve javne objave koje korisnici prenesu na svom profilu bit će vidljive na posebnom novom tabu za takav prijenos postojećih objava. Iz Mete kažu kako ova opcija korisnicima daje još jedan način dijeljenja svojih interesa s drugim korisnicima, dok kreatori dobivaju mogućnost povećanja svoje publike.

Treća novost jest kartica “prijatelji” u Reelsima koja je od ranije dostupna u SAD-u, a sada će biti dostupna korisnicima diljem svijeta. Unutar tog taba bit će dostupni javni reelsi koje su vaši prijatelji stvorili, lajkali, komentirali ili drugi javni reelsi koje su prenijeli na svom profilu.

Izvor: The Verge

