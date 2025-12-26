Imate problem s mobitelom jer vam se često gasi i ponovno pokreće? Nije riječ samo o smetnji već možda o znakovima ozbiljnog unutarnjeg opterećenjenja uređaja. Termalno preopterećenje čest je uzrok navedenog problema, a nastaje kada procesori mobitela premaše 90°C, uzrokujući automatsko isključivanje radi zaštite ključnih komponenti uređaja.

Oštećenja firmwarea (program koji “govori” hardveru što da radi) tijekom ažuriranja također izazivaju nestabilnost, jer nepotpune iOS ili Android nadogradnje mogu natjerati telefon da se stalno pokušava ponovno pokrenuti. Baterije dodatno utječu na navedeni problem, jer pad napona ispod 3,2 V prisiljava telefon da se sam resetira kako bi zaštitio bateriju, tako sprječavajući trajna oštećenja baterije.

Razumijevanje razlika na Android i iOS uređajima

Dok iPhone uređaji imaju koristi od bolje optimizacije hardvera i softvera te pažljivo odabranih aplikacija u App Storeu, što smanjuje neke slučajeve konflikata kernela (srž operativnog sustava koja povezuje hardver telefona s aplikacijama), Android uređaji, zbog šire raznolikosti uređaja i aplikacija trećih strana, skloniji su resetiranjima uzrokovanim aplikacijama.

Mehanizmi ažuriranja firmwarea također se razlikuju na navedenim mobilnim operativnim sustavima. iOS nadogradnje su centralizirane, dok Android nadogradnje ovise o proizvođačima i operaterima, što utječe na stabilnost sustava na različitim modelima mobitela. Razumijevanje tih specifičnih razlika pomaže korisnicima učinkovitije pristupiti rješavanju problema.

Zahtevni zadaci i sukobi aplikacija

Zadaci koji zahtijevaju puno resursa, poput igranja mobilnih računalnih igara, uređivanja videa ili multitaskinga, mogu izazvati iznenadna resetiranja. Skokovi u grafičkom procesoru (GPU) do 5 A mogu preopteretiti regulatore napona, uzrokujući kratkotrajne padove, dok oštećena radna memorija uređaja može uzrokovati da se telefon sam resetira.

Aplikacije trećih strana koje rade agresivne procese u pozadini, posebno bankarske i financijske aplikacije, mogu izazvati sukobe s kernel driverima, što prisiljava telefon da se automatski ponovno pokrene kada sustav “zaglavi”. Praćenje rada aplikacija, zatvaranje ili deinstalacija problematičnih aplikacija značajno smanjuje neočekivano resetiranje vašeg uređaja.

Sustavno održavanje je ključno

Sistemsko rješavanje problema često otklanja ove poteškoće. Pokretanje mobitela u sigurnom načinu rada izolira aplikacije trećih strana koje uzrokuju nestabilnost. S druge strane, zloženost vlagi može korodirati priključke za punjenje, što se može popraviti čišćenjem izopropilnim alkoholom.

Redovita ažuriranja OS-a i provjereni firmware smanjuju rizik od ozbiljne softverske greške koja bi spriječila normalan rad telefona. Vraćanje na tvorničke postavke uklanja gotovo sve softverske pogreške dok iCloud ili Google Drive sigurnosne kopije čuvaju korisničke podatke, što osigurava oporavak od trajnih problema. Pražnjenje NVRAM predmemorije i izbjegavanje neprovjerenih aplikacija dodatno održava stabilnost vašeg uređaja.

Neka resetiranja nastaju zbog hardverskih kvarova koji zahtijevaju profesionalnu intervenciju. Neispravni USB-C kontroleri, neadekvatni kabeli ili termalna oštećenja mogu trajno oštetiti integrirani srujni krug za upravljanje napajanjem. Fizički udar isto tako može olabaviti lemne spojeve, a rendgenska dijagnostika uređaja može otkriti pukotine koje zahtijevaju mikro popravke lemljenjem.

Korištenje originalnih punjača, zaštitnih maski i praćenje napona otkrivaju rane kvarove uređaja, dok poseban način oporavka, odnosno DFU (Device firmware update) mod može vratiti oštećene bootloadere (unutarnji programi koji pokreću telefon i učitavaju operativni sustav) u većini softversko-hardverskih sukoba u vašem uređaju.

Savjet? Djelovati preventivnim razmišljanjem

Neočekivana resetiranja telefona naglašavaju važnost sustavnog otklanjanja tog problema, od softverske dijagnostike do detaljne hardverske provjere. Rješavanje pregrijavanja, oštećenja firmvera, sukoba aplikacija i degradacije baterije osigurava dugovječnost vašeg uređaja.

Preventivne mjere, poput originalnih punjača, termalnih zaštita i pažljivog upravljanja aplikacijama, mogu spriječiti do 90 posto navedenih kvarova, često produžujući vijek pametnog telefona za dvije godine, čuvajući time i vrijednost samog uređaja.

Izvor: Tech Times