Apple je prošlog tjedna predstavio novu generaciju svojih telefona, a prodaja modela iz serije iPhone 17 te modela Air počinje ovog petka. Također, korisnicima postojećih modela Appleovih pametnih telefona od danas će biti dostupna i nova verzija iOS mobilnog operativnog sustava koja donosi različita poboljšanja i nadogradnje.

Ipak, ova verzija neće biti dostupna svima te se neki modeli na kojima je dostupna aktualna verzija operativnog sustava, više neće moći nadograditi na iOS 26. Treba naglasiti kako će se ti telefoni i dalje moći koristiti kao i do sada te će im biti dostupne sigurnosne nadogradnje, no neće imati nove opcije kao i noviji modeli te će fokus developera biti na posljednjoj verziji iOS-a i aplikacijama za novije verzije.

Najprodavaniji telefon

Bez mogućnosti nadogradnje na iOS 26 ostat će 3 Appleova telefona i riječ je o starijim modelima predstavljenim u rujnu 2018. godine - iPhone XR, iPhone XS i iPhone XS Max. Tržište i tehnologija od tada su se radikalno promijenili, a iako je većina korisnika od tada zamijenila telefone, ovi se Appleovi uređaji i dalje koriste. Naime, iPhone XR bio je iznimno popularan telefon krajem prošlog desetljeća te je bio najprodavaniji telefon 2019. godine.

Kako više neće imati pristup novim opcijama, a ionako je riječ o uređajima koji su stari sedam godina, čini se kako je vrijeme za njihovu zamjenu i kupovinu novijeg modela iPhonea ili možda promjenu platforme i prelazak na Android.

Liquid Glass

Nova verzija Appleova mobilnog operativnog sustava donosi novo korisničko sučelje nazvano Liquid Glass koje donosi čišći dizajn s fluidnijim elementima, a koji omogućuje i nove, dinamičke kontrole upravljanja nekim aplikacijama. Što se samih opcija tiče, iOS 26 donosi prijevode uživo, novitete vezane uz pozive i poruke, karte itd., a osim na iPhoneu, ovaj će dizajn biti dostupan i na Appleovim tabletima i satovima.

Nova verzija iOS-a trebala bi biti dostupna korisnicima večeras oko 19 sati po hrvatskom vremenu, a osim novog OS-a za telefona, od danas će biti dostupne i nove verzije operativnih sustava za Appleove satove, tablete i računala.

Izvor: Metro.co.uk