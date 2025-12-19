Austrijski vrhovni sud presudio je u četvrtak da je Metin model personaliziranih oglasa nezakonit, naloživši kompaniji da za obradu osjetljivih podataka korisnika pribavi njihovu izričitu privolu.

Prikupljanjem podataka o korisnicima iz aplikacija drugih tvrtki i s internetskih stranica te obradom osjetljivih podataka bez "izričitog, informiranog, nedvosmislenog i dobrovoljnog" pristanka korisnika na slanje ciljanih oglasa Meta krši Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije, stoji u presudi.

Sud je Meti naložio da prestane obrađivati osjetljive podatke korisnike, poput političkih stajališta ili zdravstvenog stanja, odbivši tvrdnje kompanije da to nije tehnički izvedivo. Presuda je potvrdila ranije odluke o upotrebi osobnih podataka bez izričite privole korisnika.

Meta po nalogu austrijskog suda mora korisnicima u Europskoj uniji osigurati i neograničeni pristup njihovim osobnim podacima unutar 14 dana od podnošenja zahtjeva.

Prema presudi, kompanija mora korisnicima, uz njihove podatke, dostaviti i detaljne informacije o njihovim izvorima, a mora ih obavijestiti i kome ih šalje i zašto.

Austrijski vrhovni sud napominje u priopćenju da se odluka temelji na situaciji iz 2020. godine.

Tužbu je pred austrijskim sudom podigao aktivist za zaštitu privatnosti Max Schrems u 2014. Tijekom 11 godina postupka austrijski vrhovni sud donio je u tom predmetu tri odluke, a Sud Europske unije dvije.

Tuženik presudu može zakonski provoditi diljem EU‑a, što znači da, ovisno o zemlji u kojoj se provodi, nepoštivanje može rezultirati dnevnim novčanim kaznama ili čak zatvorskim kaznama za relevantne donositelje odluka u Meti, rekla je za Reuters udruga za zaštitu privatnosti NOYB (None of Your Business), koju je osnovao Schrems.

Platforme poput Facebooka i Instagrama jako su utjecajne jer, primjerice, mogu korisnicima nametati politička stajališta, kazao je Schrems.

Odluka jasno nalaže da Meta ne smije podatke o takvim stavovima upotrebljavati bez izričite suglasnosti svakog pojedinog korisnika, naglašava aktivist.

Prema odluci austrijskog suda, Meta Schremsu mora isplatiti 500 eura odštete. Iz NOYB‑a su pak kazali da ta cifra, određena 2014., prethodi provedbi GDPR‑a i naznačili da bi korisnici danas mogli primiti višu odštetu.

Glasnogovornik kompanije istaknuo je da su upoznati s presudom austrijskog suda i da je proučavaju.

Predmet se po njegovim riječima odnosi na praksu od prije više od deset godina i kompanija je u međuvremenu poboljšala mjere zaštite privatnosti, uz ulaganja vrijedna više od osam milijardi eura.

Meta više ne upotrebljava osjetljive podatke korisnika za personalizaciju oglasa, kazao je glasnogovornik kompanije, osporavajući zaključak suda da prikupljaju podatke od drugih.

Građani Unije mogu danas koriste Facebook i Instagram besplatno, uz personalizirane ili manje personalizirane oglase, a ako ne žele da se njihovi podaci upotrebljavaju za oglašavanje, moraju plaćati pretplatu.

Regulator EU-a odobrio je Metin prijedlog takvog modela početkom mjeseca.