Ideja o seljenju podatkovnih centara u Zemljinu orbitu postala je izuzetno popularna u 2025. godini. Ne samo da bi tako rasteretili resurse na Zemlji, već bi olakšali njihovo hlađenje i osiguravanje.

No, postavlja se pitanje što je s održavanjem? Što ako nešto pregori na podatkovnom centru u orbiti? Koliko bi skupo i komplicirano bilo poslati gore tehničare da poprave kvar?

Upravo o tome razmišlja jedna britanska tvrtka kojoj je cilj dokazati da je moguće proizvoditi ključne materijale za poluvodiče u orbiti. Space Forge već je poslao sustav za proizvodnju takvog materijala u orbitu. Sustav veličine mikrovalne pećnice dokazao je da može autonomno raditi i postići temperaturu od oko 1000 Celzijevih stupnjeva kilometrima iznad Zemljine površine.

Kako su istaknuli u razgovoru za BBC, uvjeti u svemiru idealni su za izradu poluvodiča. Naime, materijal u bestežinskom stanju ima gotovo savršenu 3D strukturu, a vakum osigurava da u sam materijal ne uđu nikakve nečistoće.

To bi nam omogućilo stvaranje poluvodiča do 4000 puta čišćih nego što ih trenutno možemo proizvesti na Zemlji, pojasnio je izvršni direktor Space Forgea, Josh Western za BBC. Ova vrsta poluvodiča kasnije bi se našla u 5G tornju u kojem primate signal za mobilni telefon, u punjaču za automobil u koji priključujete električno vozilo, te u najnovijim avionima.

A world-first for commercial in-space manufacturing!



We’ve successfully generated plasma aboard ForgeStar®-1 🛰️



Proving the extreme conditions needed for gas-phase crystal growth can be created & controlled on an autonomous platform in LEO.@BBCNews🔗 https://t.co/UMI5cuIbGJ pic.twitter.com/vlsqDNVVEe — Space Forge (@Space_Forge) December 31, 2025

Nakon što su dokazali da je moguće, tim sad planira izgraditi veću "svemirsku tvornicu" koja bi mogla proizvoditi materijal dovoljan za 10 tisuća čipova.

U planu im je misija tijekom koje bi testirali toplinski štit koji bi trebao omogućiti sigurniji povratak proizvedenog materijala iz Zemljine orbite na zemlju.

Uspiju li, u budućnosti bismo, uz satelite i svemirske postaje, u orbiti mogli imati i svemirske tvornice.