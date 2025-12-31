Mustafa Suleyman jedno je od najutjecajnijih imena na polju umjetne inteligencije. Jedan je od suosnivača DeepMinda i aktivno je radio na stvaranju ove tehnologije, a sada je na čelu Microsoftova AI odjela.

Gostujući nedavno na BBC-u, on je govorio o umjetnoj inteligenciji i potencijalnim pesimističnim scenarijima za ovu tehnologiju te je rekao kako je strah od AI-a “zdrav i potreban”.

Iskreno vjerujem da, ako u ovom trenutku niste barem malo uplašeni, onda ne obraćate pažnju, poručio je i upozorio na važnost regulative i postavljanja zaštitnih mehanizama kako se ova tehnologija ne bi otela kontroli. Umjetna inteligencija razvija se brže nego što društvo, zakonodavstvo i institucije mogu pratiti pa je ignoriranje rizika opasnije od pretjerane zabrinutosti.

Usklađenost s našim interesima

U razgovoru za BBC rekao je kako veliki broj ljudi u industriji danas zamišlja svijet u kojem će mašine postati inteligentnije od ljudi te u kojem će premašiti ljude i njihove sposobnosti u svim zadacima. Takav sustav gotovo sigurno ne bi bio pod kontrolom. Moramo proglasiti našu vjeruju u ljudsku superinteligenciju, onu koja je uvijek usklađena s našim interesima. Ako ljudi ne budu mogli kontrolirati takvu tehnologiju onda ona neće biti na našoj strani, objasnio je.

Tijekom sljedećih godina razvoj AI-a bit će eksponencijalan, odnosno jako brz, ali i teško predvidiv. Bez regulative, upozorava ovaj stručnjak, razvoj AI-a mogao bi se oteti kontroli.

Potencijalni negativni scenarij vezani za ovu tehnologiju uključuju, među inim, i brojne otkaze te, ako svi ti otpušteni ljudi ne pronađu novi posao, masovnu nezaposlenost. Prema nedavnoj Microsoftovoj analizi interakcija korisnika s njihovim AI alatom Copilot, umjetna inteligencija najviše se preklapa s ljudskim radom u nekoliko zanimanja, koja su prema njima i najugroženija u budućnosti - prevoditelji i tumači, povjesničari, matematičari, lektori i korektori.

Svi se ti poslovi oslanjaju na obradu teksta, logiku, obrasce i znanje, a umjetna inteligencija u tome je iznimno učinkovita.

Problem je u tome, objasnio je Suleyman, što je AI tehnologija koja u biti zamjenjuje radnu snagu te se već danas ponaša kao junior projektni menadžer, osoba zadužena za odnose s javnošću, stručnjak za marketing ili analitičar. Zbog toga, kaže Suleyman, rad za koji je potrebno znanje i obrazovanje postaje “obilan i jeftin” te nije teško zaključiti da bi s tržišta rada lako mogao istisnuti obrazovane i skupe zaposnike i pitanje je što će oni onda raditi.

Izvor: The Independent