Umjetna inteligencija napravljena je kako bi služila ljudima, a ne kako bi razvila svoju neovisnu volju ili kako bi imala vlastite želje. Iako se to čini zdravorazumskim, problem je što su današnji AI sustavi toliko napredni da se čine stvarnim, poput ljudi. To možemo vidjeti i po činjenici koliko se ljudi oslanjaju na umjetnu inteligenciju, ali i kako neki čak stvaraju romantične odnose s AI-jem. Koliko god to zvučalo neprirodno i bizarno.

S obzirom na to da je mnogima AI puno više od tehnologije i s njom komuniciraju kao s ljudima, prvi čovjek Microsofta za umjetnu inteligenciju Mustafa Suleyman tijekom nedavnog intervjua za Wired rekao je kako ova tehnologija nikada ne smije dobiti svoja prava. Iako je način komunikacije i odgovora koje AI daje na naše upite sve uvjerljiviji i čini se sve stvarnijim, on kaže kako je to u biti samo - mimikrija.

To je toliko opasno…

Ako AI ima neku vrstu vlastitog osjećaja, ako ima vlastitu motivaciju, želje i ciljeve, to se počinje činiti kao neovisno biće, a ne kao nešto čija je uloga služenje ljudima. To je toliko opasno i pogrešno da odmah moramo zauzeti jasan stav protiv toga, objasnio je u čemu je potencijalni problem Suleyman.

On dodjelu prava vezuje uz jednu potpuno drugu stvar - osjećaj patnje, što je nešto što mogu iskusiti samo biološka bića, a ne tehnološke tvorevine. Iako određeni modeli umjetne inteligencije mogu tvrditi da su svjesni svog postojanja te da čak imaju i subjektivno iskustvo, no oni ne mogu osjećati patnju. Naime, kada ih isključite, oni ništa ne osjećaju, nema nikakve patnje.

Njegov komentar dolazi u zanimljivom trenutku u kojem neke AI kompanije razmišljaju o tome trebali se prema ovoj tehnologiji odnositi kao prema bićima s osjećajima. Na Business Insideru tako spominju primjer Anthropica koji je zaposlio znanstvenika Kyleja Fisha čiji je zadatak istražiti hoće li napredni AI sustavi jednom biti “vrijedni moralnog razmatranja” te što bi AI kompanije trebale napraviti kako bi jednom zaštitile “interese” te tehnologije.

Izvor: Business Insider