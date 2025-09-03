Slično kao što su tehnološke kompanije morale reagirati i uvesti određena ograničenja i roditeljske kontrole na društvenim mrežama kako bi spriječile izloženost mladih negativnom sadržaju, sada isto rade i s AI chatbotovima. Kao i u slučaju društvenih mreža, u pravom planu ponovno je Meta, ali nove opcije namijenjene zaštiti mladih najavio je i OpenAI za ChatGPT.tri vijesti o kojima se priča Kako to?! Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju Trajni poremećaji Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece We're goin' up, up, up… Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Najveći novitet koji Altmanova kompanija priprema jest mogućnost da roditelji povežu svoj račun s računom svoje djece kako bi mogli pratiti konverzacije koje imaju s umjetnom inteligencijom. Također, roditelji mogu odabrati koje će opcije onesposobiti na profilima djece, kao i aktivirati mogućnost primanja obavijesti u slučajevima kada sustav prepozna određene probleme poput stresa i slično. Iz OpenAI-a kažu i da, neovisno o dobi osobe koja razgovara s njihovim chatbotom, u slučaju nekakvih razgovora koje sustav prepozna kao potencijalno uznemirujućima, tu će konverzaciju prebaciti na najsnažnije AI modele kako bi pružili najbolji mogući odgovor.
To se pogotovo odnosi na razgovore o samoubojstvima ili konverzaciju s mladima (ili starijima) u kojima se mogu prepoznati znakovi mentalnog i emotivnog stresa.
Samoregulacija IT kompanija nije dovoljna
Iz OpenAI-a najavili su ove promjene nedugo nakon što su roditelji jednog tinejdžera tužili OpenAI i izvršnog direktora ove tvrtke Sama Altmana tvrdeći da je upravo ChatGPT pomogao njihovom djetetu u planiranju i izvršenju samoubojstva. Odvjetnik roditelja smatra kako je ovaj potez OpenAI-a samo pokušaj njihova odjela za upravljanje krizama za promjenom teme.
Ograničenja oko tema razgovora sa svojim chatbotom najavili su i iz Zuckerbergove kompanije. Oni su još ranije uveli roditeljski nadzor nad računima mladih, a sada su najavili kako Meta AI više neće moći razgovarati s tinejdžerima o temama poput suicida, ali i samoozljeđivanja, poremećaja prehrane te da s djecom više neće imati neprikladne romantične razgovore. Umjesto toga, usmjerit će ih na resurse koji će im pružiti stručnu pomoć.
Iako je svakako riječ o napretku i poboljšanjima oko odnosa tehnoloških kompanija i njihovih AI alata prema mladima, stručnjaci naglašavaju kako je potrebno napraviti puno više za zaštitu tinejdžera, a kao poseban problem naglašavaju što je u biti ovdje riječ o samoregulaciji kompanija i to na polju na kojem su opasnosti za tinejdžere iznimno velike i stvarne, naglašavaju na AP-u.