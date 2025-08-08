OpenAI predstavio novi AI model s kojim su napravili veliki korak prema općoj umjetnoj inteligenciji

OpenAI predstavio je novi AI model GPT-5 za koji kažu da je njihov najbrži, najpametniji i najkorisniji model do sada koji predstavlja veliki napredak u odnosu na prethodnike i predstavlja značajan korak prema općoj umjetnoj inteligenciji. Govoreći o novom modelu i napretku koji su do sada postigli, Sam Altman rekao je kako razgovor s modelom GPT-3 podsjeća na razgovor s nekim iz srednje škole, GPT-4 daje dojam studenta, dok razgovarajući s posljednjim modelom imate osjećaj kao da razgovarate sa stručnjakom na razini doktorata.

Ovo je najbolji model na svijetu za kodiranje. Ovo je najbolji model na svijetu za pisanje, najbolji model na svijetu za zdravstvo te za druge stvari, pohvalio je CEO OpenAI-a mogućnosti novog modela. Iz ove tvrtke posebno su naglasili napredne mogućnosti kodiranja AI-a koje bi trebala donijeti novi razdobolje “softvera na zahtjev”.

Manje halucinacija, bolje mogućnosti programiranja

Među ključnim poboljšanjima GPT-5 u odnosu na prethodne verzije ističe se značajno smanjenje činjeničnih pogrešaka, odnosno tzv. halucinacija, koje su predstavljale velik izazov kod ranijih modela. Poboljšane su i mogućnosti programiranja, pa model sada može izrađivati funkcionalne aplikacije i internetske stranice, dok je unaprijeđena i njegova sposobnost kreativnog pisanja. Novi GPT donosi i promjenu u pristupu upitima koji krše njegova pravila – umjesto jednostavnog odbijanja, nastojat će pružiti što korisniji odgovor u okviru sigurnosnih smjernica ili će barem jasno objasniti zašto ne može pomoći.

Iako je, dakle, riječ o njihovom najboljem i najnaprednijem modelu koji predstavlja veliki korak prema AGI-u, iz OpenAI-a kažu kako tom modelu nedostaje “puno stvari” koje bi ga približile sustav koji će biti sposoban obavljati ljudske poslove. Prvenstveno, GPT-5 nema mogućnost kontinuiranog učenja, a prema Altmanu, upravo bi to trebala biti važna značajka opće umjetne inteligencije - mogućnost učenja iz stvari koje otkriva.

Dostupan svim korisnicima

GPT-5 je već dostupan svim korisnicima ChatGPT-a. Dok će besplatni korisnici imati ograničenje u broju upita za ovaj model, nakon čega će se sustav prebaciti na mini verziju s manje mogućnosti, razvojnim programerima model će biti dostupan u tri varijante (GPT-5, GPT-5 mini i GPT-5 nano) s različitim cijenama.

OpenAI će nastaviti s razvojem svoji AI modela s konačnim ciljem - razvojem opće umjetne inteligencije. Altmanova kompanija na ovom polju ima veliku konkurenciju, jer iste ambicije imaju i tehnološki velikani poput Googlea i Mete koji ulažu milijarde dolara ne samo u razvoj ove tehnologije, već i u privlačenje novih zaposlenika koji bi im mogli pomoći u ostvarenju tog cilja.

Na krilima napretka i razvoja umjetne inteligencije, raste i vrijednost OpenAI-a. Prema posljednjim informacijama, ova tvrtka trenutačno pregovara s investitorima oko novih ulaganja prema kojima bi njena vrijednost iznosila čak 500 milijardi dolara. Prije nego je Altmanova tvrtka predstavila ChatGPT-a ta je vrijednost iznosila oko 20 milijardi dolara, a kako njihovi modeli budu sve bolji te kada se približe razvoju AGI-a, možda ćemo govoriti o vrijednosti koja će se mjeriti u - bilijunima.

Izvor: The Guardian