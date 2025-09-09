Početkom ovog mjeseca Sam Altman izrazio je svoju zabrinutost zbog tzv. teorije mrtvog interneta prema kojoj će na mreži dominirati pretežno sadržaj koji stvara AI-a i autonomni sustavi, dok će “ljudska komponenta” pasti u drugi plan. Umjesto ljudi, većinu sadržaja i objava stvarat će tehnologija pa, osim što više nećemo znati što je istina, a što ne, nećemo znati i je li nešto napisao čovjek ili stroj. Takva budućnost ne izgleda baš optimistična, no čini se kako bi mogla postati - neizbježna.

O istoj temi pisao je i prije dva dana također na društvenoj mreži X, opisujući svoje “čudno iskustvo” na online forumu na kojem se razgovaralo o OpenAI-jevom agentu za developere Codexu. Iako je riječ o popularnom alatu s velikim brojem korisnika, on je stekao dojam kako su sve te objave na forumu bile lažne, odnosno da su ih pisali botovi.

Naglasio je i još jednu zanimljivu stvar, a to je da su ljudi usvojili specifičnosti žargona velikih jezičnih modela, odnosno da su ljudi počeli pisati i govoriti poput umjetne inteligencije. Sve to dovodi do prilične konfuzije jer dok AI počinje stvarati sve veću količinu sadržaja, prema Altmanu i ljudi počinju pisati na sličan način.

Optimizacijski pritisak društvenih mreža

Sam Altman, OpenAI (Foto: Afp)

Više je razloga zašto botovi preuzimaju internet i društvene mreže, a među inim, spomenuo je i optimizacijski pritisak društvenih platformi na angažman korisnika i sličan način na koji funkcionira monetizacija kreatora. Umjesto da, kao i do sada, sami smišljaju sadržaj koji privlači korisnike i njihov angažman, tu za korisnike i influencere sve više radi umjetna inteligencija.

Altman kaže kako se ta promjena očituje tako da je AI Twitter/AI reddit postao prilično lažan - i to na način na koji se to nije činilo prije godinu ili dvije.

Tijekom spomenute ranije rasprave o lažnom internetu, s Altmanom se složio i jedan od suosnivača startup inkubatora Y Combinator Paul Graham. On je također zaključio kako AI sadržaj više ne objavljuju samo lažni profili kojima upravljaju različite grupe ili države koje s njima žele utjecati na javno mišljenje, već je primijetio i sve veći broj osoba i wanna be influencera koji također koriste umjetnu inteligenciju u svojim objavama. Sve to u biti na kraju dovodi do sadržaja sve lošije kvalitete koji polako preplavljuje internet, a napravljen je s jako malo truda.

Izvor: Business Insider