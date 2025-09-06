Otkako je umjetna inteligencija preuzela brojne funkcije na internetu, neki stručnjaci upozoravaju da bi se mogla ostvariti "teorija mrtvog interneta".

Da pojasnimo, "teorija mrtvog interneta" sugerira da će cijeli internet preuzeti modeli umjetne inteligencije i drugi autonomni sustavi. Prema toj teoriji, većina objava i profila koji se već sad mogu pronaći na internetu zapravo su umjetno stvoreni i vode ih botovi.

Iako su korisnici interneta i velike tvrtke godinama tu teoriju nazivale "ironičnom šalom" čini se kako bi ipak mogla sadržavati barem zrnce istine. Neosporno je da AI modeli i agenti generiraju veliku količinu sadržaja na internetu danas, pa postaje sve teže prepoznati što je informacija iz pred-AI doba, a što post-AI.

Da bi to mogao postati ozbiljan problem, čini se, brine i jednog od glavnih i odgovornih za takvo stanje - izvršnog direktora OpenAI, Sama Altmana.

U svojoj objavi na platformi X, Altman je napisao kako nikad nije ozbiljno shvaćao teoriju mrtvog interneta.

i never took the dead internet theory that seriously but it seems like there are really a lot of LLM-run twitter accounts now — Sam Altman (@sama) September 3, 2025

Ali čini se da sad stvarno postoji puno Twitter računa koje vodi LLM, napisao je Altman.

Nije dugo trebalo da se ispod njegove objave skupe tisuće komentara među kojima neki optužuju upravo Altmana i OpenAI za ostvarivanje teorije mrtvog interneta. Jedan od korisnika je čak stavio screenshot razgovora s ChatGPT 5 koji mu je od riječi do riječi napisao isti tvit kao Altman.

Drugi su se složili s Altmanovom (ili možda ChatGPT 5) konstatacijom da internet (i društvene mreže) sve manje imaju "ljudsku komponentu".

Bez obzira na to slagali se s Altmanom ili ne i upirali prstom u njega kao jednog od glavnih krivaca za trenutno stanje, ne možemo ne ukazati na ironiju da je objava stavljena na platformu na kojoj su brojni profili lažni i njima upravljaju botovi, a koja sadrži AI chatbot Grok koji je imao svoje "momente" da ih tako nazovemo "ljudske ludosti" zbog čega su ga morali čak i privremeno učiniti nedostupnim.

Sintetički podaci (oni koje je proizvela umjetna inteligencija) svuda su oko nas pa nas ne bi trebalo iznenaditi ako i ostatak interneta postane - umjetan.